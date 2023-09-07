Буданов привітав колег з Днем воєнної розвідки України

Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: скриншот

Сьогодні, 7 вересня, в Україні відзначають День воєнної розвідки. Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вже привітав своїх колег зі святом.

Відео з нагоди Дня воєнної розвідки Кирило Буданов опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Буданов наголосив, що сутність професії воєнного розвідника ніколи не передбачала суспільної оцінки їхньої діяльності, адже вони люди мовчазного подвигу.

"Та широкомасштабна загарбницька війна й динамічні геополітичні зміни в безпековому середовищі внесли значні корективи в роботу розвідки. Нині весь світ спостерігає за нашими досягненнями та довіряє нам і наданій інформації. Попереджений — значить озброєний!" — наголосив керівник ГУР МО.

За його словами, успішні виконання бойових завдань у тилу противника, проведення спеціальних операцій, звільнення заручників і полонених зробили безцінний внесок розвідників у боротьбу за суверенітет, територіальну цілісність держави та свободу мільйонів українців.

"Дякую кожному з вас за службу, за все, що ви робите заради нашої спільної Перемоги, за професіоналізм, стійкість, мужність і жертовність, бо розвідка — це не тільки героїчні вчинки й подвиги, це, передусім — напружена, важка щоденна праця, яка вимагає великих зусиль, постійної витримки, волі, ґрунтовних знань і майстерності заради загальнодержавних і національних інтересів", — зазначив Буданов.

Начальник ГУР МО наголосив, що загиблі побратими назавжди залишаться в серцях людей. За його словами, на російських окупантів чекає помста.

Нагадаємо, голова ГУР Кирило Буданов наголосив, що Україна обов'язково поверне Крим, адже ніяка Росія там бути не має. Зараз ведуться операції та підбирання тактики для деокупації півострова.

Також ми писали, що головний керівник служби розвідки Міноборони України Кирило Буданов висловив свою думку щодо ідеї перенесення воєнних дій на територію Росії. На думку Буданова, такий підхід буде цікавим.