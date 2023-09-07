Буданов поздравил коллег с Днем военной разведки Украины

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: скриншот

Сегодня, 7 сентября, в Украине отмечают День военной разведки. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов уже поздравил своих коллег с праздником.

Видео в честь Дня военной разведки Кирилл Буданов опубликовал в своем Telegram-канале.

Читайте также:

День военной разведки

Буданов подчеркнул, что сущность профессии военного разведчика никогда не предполагала общественной оценки их деятельности, ведь они люди молчаливого подвига.

"Та широкомасштабная захватническая война и динамичные геополитические изменения в среде безопасности внесли значительные коррективы в работу разведки. Сейчас весь мир наблюдает за нашими достижениями и доверяет нам и предоставляемой информации. Предупрежден — значит вооружен!" — подчеркнул руководитель ГУР МО.

По его словам, успешные выполнения боевых задач в тылу противника, проведение специальных операций, освобождение заложников и пленных сделали бесценный вклад разведчиков в борьбу за суверенитет, территориальную целостность государства и свободу миллионов украинцев.

"Спасибо каждому из вас за службу, за все, что вы делаете ради нашей общей Победы, за профессионализм, стойкость, мужество и жертвенность, потому что разведка — это не только героические поступки и подвиги, это, прежде всего — напряженный, тяжелый ежедневный труд, который требует больших усилий, постоянной выдержки, воли, основательных знаний и мастерства ради общегосударственных и национальных интересов", — отметил Буданов.

Начальник ГУР МО подчеркнул, что погибшие собратья навсегда останутся в сердцах людей. По его словам, российских оккупантов ждет месть.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина обязательно вернет Крым, ведь никакая Россия там быть не должна. Сейчас ведутся операции и подбор тактики для деоккупации полуострова.

Также мы писали, что главный руководитель службы разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов высказал свое мнение по поводу идеи переноса военных действий на территорию России. По мнению Буданова, такой подход будет интересен.