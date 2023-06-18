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"Буданов у комі": німецьке видання спростувало черговий фейк РФ

18 червня 2023 16:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Буданов у комі": німецьке видання спростувало черговий фейк РФ
Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: "Українська правда"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Нещодавно російські пропагандисти вигадали черговий фейк. Вони заявили, що начальник ГУР МО України Кирило Буданов перебуває у комі після обстрілу. У Німеччині вже спростували цю інформацію.

Про це повідомляє SPRAVDI з посиланням на німецьке видання Stern.

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Яку інформацію поширював ворог

Росіяни заявили, що Кирило Буданов наразі перебуває у комі нібито після обстрілу. Російські ЗМІ активно поширювали цю інформацію з посиланням на німецьке видання Stern.

Фейк
Інформація, яку поширювали росіяни. Фото: SPRAVDI

Реакція Німеччини

Представники Stern повідомили, що публікації про "Буданова в комі" не існує. 

"Ця історія — не більше ніж відвертий фейк, чергова фальшива новина російських пропагандистів", — йдеться у повідомленні.

Востаннє видання писало про Буданова 28 лютого цього року.

Буданов
Допис SPRAVDI. Фото: скриншот

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації виявив чергову російську кампанію. Ворог створює фейкові сторінки очільників обласних та військових державних адміністрацій у соціальних мережах. Росіяни публікують туди інформацію, яка не відповідає дійсності.

Також ми писали, що російські пропагандисти активно поширювали інформацію про нібито "тяжке поранення" та навіть "смерть" головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вони вкотре зганьбилися та опублікували світлину мертвого окупанта, заявляючи, що це Залужний.

Додамо, росіяни ніяк не можуть заспокоїтися та вигадують чергову фейкову інформацію про Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Цього разу свою версію того, де перебуває український генерал, висловив президент РФ Володимир Путін.

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