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"Буданов в коме": немецкое издание опровергло очередной фейк РФ

18 июня 2023 16:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Буданов в коме": немецкое издание опровергло очередной фейк РФ
Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: "Украинская правда"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Недавно российские пропагандисты придумали очередной фейк. Они заявили, что начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов находится в коме после обстрела. В Германии уже опровергли эту информацию.

Об этом сообщает SPRAVDI со ссылкой на немецкое издание Stern.

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Россияне заявили, что Кирилл Буданов сейчас находится в коме якобы после обстрела. Российские СМИ активно распространяли эту информацию со ссылкой на немецкое издание Stern.

Фейк
Информация, которую распространяли россияне. Фото: SPRAVDI

Реакция Германии

Представители Stern сообщили, что публикации о "Буданове в коме" не существует.

"Эта история — не более чем откровенный фейк, очередная фальшивая новость российских пропагандистов", — говорится в сообщении.

Последний раз издание писало о Буданове 28 февраля этого года.

Буданов
Пост SPRAVDI. Фото: скриншот

Напомним, Центр противодействия дезинформации обнаружил очередную российскую кампанию. Враг создает фейковые страницы глав областных и военных государственных администраций в социальных сетях. Россияне публикуют туда информацию, не соответствующую действительности.

Также мы писали, что российские пропагандисты активно распространяли информацию о якобы "тяжелом ранении" и даже "смерти" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Они в очередной раз опозорились и опубликовали фотографию мертвого оккупанта, заявляя, что это Залужный.

Добавим, россияне никак не могут успокоиться и придумывают очередную фейковую информацию о Главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. На этот раз свою версию, где находится украинский генерал, выразил президент РФ Владимир Путин.

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