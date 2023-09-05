Будуть прийняті важливі для України рішення: вечірнє звернення Президента

Вечірнє звернення Президента України Володимира Зеленського. Фото: Скриншот

Президент Володимир Зеленський повернувся до Києва після робочих візитів на Донбас та Запорізьку область. Він поспілкувався з командирами бригад та бійцями і запевнив, що усі потреби воїнів буде задоволено.

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

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"Завершуємо цей день вже у Києві. Два дні — Донбасс, Запорізька область, 13 бойових бригад. Разом з генералами Сирським, Тарнавським, Содолем поспілкувалися з комбригами. Нагородили наших воїнів. Всі запити від воїнів будуть на столах у вищих посадовців, генералів, наших міжнародників. Буде нове виробництво і постачання нашої зброї. Те, що буде потрібно — зробимо", — зазначив Президент.

Також Зеленський подякував воїнам за шеврони, які вони йому подарували. Він запевнив, що вони висітимуть на видному місці, щоб усі гості Президента бачили їх.

"Хлопці, всі шеврони додамо на нашу спеціальну дошку. Хай кожен гість, що перебуває в моєму кабінеті, бачить, як Україна пишається своїми людьми. Як ми вдячні воїнам, медикам, бойовим лікарям. Велика гордість за наших воїнів, які після поранення повертаються на передову, до своїх побратимів", — сказав Голова держави.

На кінець Зеленський зазначив, що вже скоро на Україну чекають важливі події.

"Сьогодні вже підготувалися — будуть важливі події для України і будуть прийняти важливі рішення для нашої держави. Я вдячний всім, хто працює і б'ється для нашої держави. Слава Україні!", — завершив звернення Президент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Донеччину. Там він вручив державні нагороди українським захисникам, які у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" відбивають вторгнення ворога.

Також Зеленський показав відео зі своєї поїздки у Запорізьку область.