Будут приняты важные для Украины решения: вечернее обращение Президента

Вечернее обращение Президента Украины Владимира Зеленского. Фото: Скриншот

Президент Владимир Зеленский вернулся в Киев после рабочих визитов на Донбасс и Запорожскую область. Он пообщался с командирами бригад и бойцами и заверил, что все нужды воинов будут удовлетворены.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.

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"Завершаем этот день уже в Киеве. Два дня — Донбасс, Запорожская область, 13 боевых бригад. Вместе с генералами Сырским, Тарнавским, Содолем пообщались с комбригами. Наградили наших воинов. Все запросы от воинов будут на столах у высших должностных лиц, генералов, наших международников. Будет новое производство и поставка нашего оружия. То, что будет нужно — сделаем", — отметил Президент.

Также Зеленский поблагодарил воинов за шевроны, которые они ему подарили. Он заверил, что они будут висеть на видном месте, чтобы все гости Президента видели их.

"Ребята, все шевроны добавим на нашу специальную доску. Пусть каждый гость, находящийся в моем кабинете, видит, как Украина гордится своими людьми. Как мы благодарны воинам, медикам, боевым врачам. Велика гордость за наших воинов, которые после ранения возвращаются на передовую, к своим товарищам", — сказал Глава государства.

В конце Зеленский отметил, что уже скоро Украину ждут важные события.

"Сегодня уже подготовились — будут важные события для Украины и будут принять важные решения для нашего государства. Я благодарен всем, кто работает и дерется для нашего государства. Слава Украине!" — завершил обращение Президент.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Донецкую область. Там он вручил государственные награды украинским защитникам, в составе оперативно-тактической группировки "Донецк" отражают вторжение врага.

Также Зеленский показал видео со своей поездки в Запорожскую область.