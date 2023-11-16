Чехія заморозила російські активи — Кулеба відреагував
Уряд Чехії заморозив усі державні активи РФ на території країни. Там закликати брати приклад з цього рішення й іншим країнам.
Про відповідне рішення повідомив міністр закордонних справ Ян Ліпавський.
Чехія заморозила російські активи
За його словами, "на цьому комерційна діяльність, з якої Росія фінансує вбивства українців, закінчується".
"За моєю пропозицією уряд сьогодні схвалив заморожування російських державних активів у Чехії", — написав він.
Прокоментував відповідне рішення міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він подякував Чехії та своєму колезі Яну Ліпавському за принципову позицію.
"Російські гроші мають іти на відновлення України, а не на фінансування вбивств і руйнувань", — наголосив очільник МЗС.
Додамо, Європейський союз планує заборонити експорт верстатів й деталей машин, які Російська Федерація може використовувати для виробництва зброї. Зокрема, під обмеження можуть потрапити алмази і деякі інші ресурси.
Читайте Новини.LIVE!