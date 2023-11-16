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Чехія заморозила російські активи — Кулеба відреагував

16 листопада 2023 02:25
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Чехія заморозила російські активи — Кулеба відреагував
Очільник МЗС Дмитро Кулеба прокоментував рішення Чехії. Фото: МЗС
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Уряд Чехії заморозив усі державні активи РФ на території країни. Там закликати брати приклад з цього рішення й іншим країнам.

Про відповідне рішення повідомив міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

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Чехія заморозила російські активи

За його словами, "на цьому комерційна діяльність, з якої Росія фінансує вбивства українців, закінчується".

У Чехії повідомили про замороження російських активів. Фото: скриншот з Мережі

"За моєю пропозицією уряд сьогодні схвалив заморожування російських державних активів у Чехії", — написав він.

Прокоментував відповідне рішення міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він подякував Чехії та своєму колезі Яну Ліпавському за принципову позицію.

Кулеба відреагував на рішення Чезії щодо замороження активів РФ. Фото: скриншот з Мережі

"Російські гроші мають іти на відновлення України, а не на фінансування вбивств і руйнувань", — наголосив очільник МЗС.

Додамо, Європейський союз планує заборонити експорт верстатів й деталей машин, які Російська Федерація може використовувати для виробництва зброї. Зокрема, під обмеження можуть потрапити алмази і деякі інші ресурси.

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