Чехия заморозила российские активы — Кулеба отреагировал

Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал решение Чехии. Фото: МИД

Правительство Чехии заморозило все государственные активы РФ на территории страны. Там призывают последовать этому решению и другим странам.

О соответствующем решении сообщил министр иностранных дел Ян Липовский.

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Чехия заморозила российские активы

По его словам, "на этом коммерческая деятельность, из которой Россия финансирует убийства украинцев, заканчивается".

В Чехии сообщили о замораживании российских активов. Фото: скриншот из Сети

"По моему предложению правительство сегодня одобрило замораживание российских государственных активов в Чехии ", — написал он.

Прокомментировал соответствующее решение министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он поблагодарил Чехию и своего коллегу Ян Липавский за принципиальную позицию.

Кулеба отреагировал на решение Чезии о замораживании активов РФ. Фото: скриншот из Сети

"Российские деньги должны идти на восстановление Украины, а не на финансирование убийств и разрушений" , — подчеркнул глава МИД.

Европейский союз планирует запретить экспорт станков и деталей машин , которые Российская Федерация может использовать для производства оружия. В частности, под ограничения могут попасть алмазы и некоторые другие ресурсы.