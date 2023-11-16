Чехия заморозила российские активы — Кулеба отреагировал
Правительство Чехии заморозило все государственные активы РФ на территории страны. Там призывают последовать этому решению и другим странам.
О соответствующем решении сообщил министр иностранных дел Ян Липовский.
Чехия заморозила российские активы
По его словам, "на этом коммерческая деятельность, из которой Россия финансирует убийства украинцев, заканчивается".
"По моему предложению правительство сегодня одобрило замораживание российских государственных активов в Чехии ", — написал он.
Прокомментировал соответствующее решение министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он поблагодарил Чехию и своего коллегу Ян Липавский за принципиальную позицию.
"Российские деньги должны идти на восстановление Украины, а не на финансирование убийств и разрушений" , — подчеркнул глава МИД.
Европейский союз планирует запретить экспорт станков и деталей машин , которые Российская Федерация может использовать для производства оружия. В частности, под ограничения могут попасть алмазы и некоторые другие ресурсы.
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