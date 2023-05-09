Через атаку РФ без світла залишилися мешканці шести прифронтових областей

Опора ЛЕП. Фото: Pixabay

Вечірні та ранкові російські атаки не завдали пошкоджень електростанціям та магістральним мережам. Водночас через обстріли без світла залишилися шість областей України.

Про це повідомляє Укренерго.

Читайте також:

Ситуація з електроенергією в Україні

В Укренерго розповіли, що є пошкодження у розподільчих мережах прикордонних та прифронтових областях:

Чернігівській;

Сумській;

Харківській;

Донецькій;

Запорозькій;

Херсонській.

"Зокрема, на Чернігівщині внаслідок обстрілів залишаються знеструмленими понад 1200 споживачів. Бригади обленерго чекають дозволу військових для відновлення живлення. Також сьогодні зранку на Херсонщині внаслідок обстрілів були знеструмлені споживачі, живлення яких лише вчора було відновлено", — йдеться у повідомленні.

Наразі виробництво електроенергії повністю покриває споживання. Завдяки водопіллю, гідроелектростанції продовжують активно працювати протягом всієї доби. До того ж посилено працюють вітрові та сонячні електростанції.

В Укренерго повідомили, що експорт електроенергії в Молдову та Польщу продовжується.



"На всіх пошкоджених російськими атаками об’єктах магістральних мереж тривають активні ремонтні роботи. У пріоритеті — відновлення рівня надійності енергопостачання споживачів, що потребує значних ресурсів та часу", — йдеться в повідомленні.

В Укренерго закликали людей переносити використання техніки на нічні та денні години або ж користуватися потужними приладами почергово.

Нагадаємо, протиповітряна оборона збила 23 із 25 крилатих ракет, якими росіяни обстріляли Україну у ніч з 8 на 9 травня. Обстріл української території відбувався як з кораблів на Чорному морі, так і з літаків в районі Каспію.