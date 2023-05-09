Из-за атаки РФ без света остались жители шести прифронтовых областей

Опора ЛЭП. Фото: Pixabay

Вечерние и утренние российские атаки не нанесли повреждений электростанциям и магистральным сетям. В то же время из-за обстрелов без света остались шесть областей Украины.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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В Укрэнерго рассказали, что есть повреждения в распределительных сетях приграничных и прифронтовых областях:

Черниговской;

Сумской;

Харьковской;

Донецкий;

Запорожской;

Херсонской.

"В частности, на Черниговщине в результате обстрелов остаются обесточенными более 1200 потребителей. Бригады облэнерго ждут разрешения военных для возобновления питания. Также сегодня утром в Херсонской области в результате обстрелов были обесточены потребители, питание которых только вчера было восстановлено", — говорится в сообщении.

В настоящее время производство электроэнергии полностью покрывает потребление. Благодаря половодьям, гидроэлектростанции продолжают активно работать на протяжении всех суток. К тому же усиленно работают ветровые и солнечные электростанции.

В Укрэнерго сообщили, что экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу продолжается.



"На всех поврежденных российскими атаками объектах магистральных сетей продолжаются активные ремонтные работы. В приоритете — восстановление уровня надежности энергоснабжения потребителей, что требует значительных ресурсов и времени", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго призвали людей переносить использование техники на ночные и дневные часы или пользоваться мощными приборами поочередно.

Напомним, противовоздушная оборона сбила 23 из 25 крылатых ракет, которыми россияне обстреляли Украину в ночь с 8 на 9 мая. Обстрел украинской территории происходил как с кораблей на Черном море, так и с самолетов в районе Каспия.