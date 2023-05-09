Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Из-за атаки РФ без света остались жители шести прифронтовых областей arrow

Из-за атаки РФ без света остались жители шести прифронтовых областей

9 мая 2023 12:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Из-за атаки РФ без света остались жители шести прифронтовых областей
Опора ЛЭП. Фото: Pixabay
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вечерние и утренние российские атаки не нанесли повреждений электростанциям и магистральным сетям. В то же время из-за обстрелов без света остались шесть областей Украины.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Читайте также:

Ситуация с электроэнергией в Украине

В Укрэнерго рассказали, что есть повреждения в распределительных сетях приграничных и прифронтовых областях:

  • Черниговской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Донецкий;
  • Запорожской;
  • Херсонской.

"В частности, на Черниговщине в результате обстрелов остаются обесточенными более 1200 потребителей. Бригады облэнерго ждут разрешения военных для возобновления питания. Также сегодня утром в Херсонской области в результате обстрелов были обесточены потребители, питание которых только вчера было восстановлено", — говорится в сообщении.

В настоящее время производство электроэнергии полностью покрывает потребление. Благодаря половодьям, гидроэлектростанции продолжают активно работать на протяжении всех суток. К тому же усиленно работают ветровые и солнечные электростанции.

В Укрэнерго сообщили, что экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу продолжается.

"На всех поврежденных российскими атаками объектах магистральных сетей продолжаются активные ремонтные работы. В приоритете — восстановление уровня надежности энергоснабжения потребителей, что требует значительных ресурсов и времени", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго призвали людей переносить использование техники на ночные и дневные часы или пользоваться мощными приборами поочередно.

Напомним, противовоздушная оборона сбила 23 из 25 крылатых ракет, которыми россияне обстреляли Украину в ночь с 8 на 9 мая. Обстрел украинской территории происходил как с кораблей на Черном море, так и с самолетов в районе Каспия.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас