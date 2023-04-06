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Через негоду львівські потяги курсують із запізненням, — Укрзалізниця

6 квітня 2023 09:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Потяги Укрзалізниці
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні на початку квітня спостерігається сильний снігопад, який вплинув на залізничне сполучення. Попри це, 67 поїздів продовжують рухатися за розкладом, доставляючи пасажирів по всій країні. Однак через зледеніння контактної мережі, вісім поїздів спізнюються на 30 хвилин і більше.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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Потяги курсують із запізненням

  • №715/716 Перемишль — Київ (+2 год 17 хв.);
  • №113/114 Харків — Львів (+1 год 55 хв.);
  • №55/56 Київ-Пас. — Івано-Франківськ (+45 хв.);
  • №129/130 Ворохта — Кременчук (+39 хв.);
  • №149/150 Чернівці — Полтава-Південь. (+39 хв.);
  • №59/60 Київ-Пас. — Чоп (+34 хв.);
  • №5/6 Запоріжжя — Ясіня (+32 хв.);
  • №49/50 Київ-Пас. — Трускавець (+30 хв.).

"Якщо ви зараз на борту потягу, що запізнюється, і маєте попереду пересадку, будь ласка, оповістите нашого провідника, стюарда або гарячу лінію 0800503111, щоб ми могли знайти рішення раніше часу", йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Укрзалізниця готується до Великодня та травневих свят. З Києва курсуватимуть додаткові поїзди для зручності пасажирів.

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