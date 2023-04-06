Из-за непогоды львовские поезда курсируют с опозданием, — Укрзализныця

Поезда Укрзализныци

В Украине в начале апреля наблюдается сильный снегопад, который оказал влияние на железнодорожное сообщение. Несмотря на это, 67 поездов продолжают следовать по расписанию, доставляя пассажиров по всей стране. Однако из-за обледенения контактной сети, восемь поездов опаздывают на 30 минут и более.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Поезда курсируют с опозданием

№715/716 Перемышль — Киев (+2 ч 17 мин.);

№113/114 Харьков — Львов (+1 ч 55 мин.);

№55/56 Киев-Пасс. — Ивано-Франковск (+45 мин.);

№129/130 Ворохта — Кременчуг (+39 мин.);

№149/150 Черновцы — Полтава-Юг. (+39 мин.);

№59/60 Киев-Пасс. — Чоп (+34 мин.);

№5/6 Запорожье — Ясиня (+32 мин.);

№49/50 Киев-Пасс. — Трускавец (+30 мин.).

"Если вы сейчас на борту опоздывающего поезда и имеете впереди пересадку, пожалуйста, оповестите нашего проводника, стюарда или горячую линию 0800503111, чтобы мы могли найти решение раньше времени", — говорится в сообщении.

Напомним, что Укрзализныця готовится к Пасхе и майским праздникам. Из Киева будут курсировать дополнительные поезда для удобства пассажиров.