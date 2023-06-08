Через підрив Каховської ГЕС Кінбурнська коса стала островом, — Південний лісовий офіс

Кінбурнська коса, нині окупована росіянами. Фото: Вікіпедія

Вода з колишнього Каховського водосховища затопила дорогу з материка на Кінбурнську косу. Цей півострів фактично перетворився на острів, остаточно перешийок сховається під водою через 50 годин після початку затоплення Херсонщини.

Про це повідомляє пресслужба Південного лісового офісу.

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Дороги немає

Як стало відомо, увечері 7 червня дорога, яка пов’язувала Кінбурнську косу із Херсонською областю, була затоплена у районі села Геройське.

Таким чином, наголосили у Південному лісовому офісі, Кінбурнська коса є повністю відрізаною від материка, фактично перетворившись на острів.

"З коси до материка наземним транспортом дістатися вже неможливо", — йдеться у заяві.

Пожежі на колишній косі

Повністю перешийок у кінці затоки буде затоплений орієнтовно через 50 годин після моменту підриву Каховської ГЕС.

Зараз же на Кінбурнській косі, згідно із даними автоматизованої системи "Пожежі", тривають масштабні лісові пожежі.

Ситуація на Кінбурнській косі

Нагадаємо, у мережі опублікували нові супутникові знімки зруйнованої дамби Каховської ГЕС у Херсонській області. На світлинах можна побачити наслідки підриву.

Також ми писали, що внаслідок підриву Каховської ГЕС затоплено десятки населених пунктів на Херсонщині, триває евакуація населення. Зокрема, складна ситуація зберігається і в самому Херсоні.

Як відомо, внаслідок катастрофи на Каховській ГЕС багато населених пунктів затоплені, а люди перебувають у небезпеці. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав міжнародні організації допомогти з евакуацією.