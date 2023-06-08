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Из-за подрыва Каховской ГЭС Кинбурнская коса стала островом, — Южный лесной офис

8 июня 2023 09:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Из-за подрыва Каховской ГЭС Кинбурнская коса стала островом, — Южный лесной офис
Кинбурнская коса, ныне оккупированная россиянами. Фото: Википедия
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Вода из бывшего Каховского водохранилища затопила дорогу с материка на Кинбурнскую косу. Этот полуостров фактически превратился в остров, окончательно перешеек скроется под водой через 50 часов после начала затопления Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба Южного лесного офиса.

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Дороги нет

Как стало известно, вечером 7 июня дорога, связывавшая Кинбурнскую косу с Херсонской областью, была затоплена в районе села Геройское.

Таким образом, отметили в Южном лесном офисе, Кинбурнская коса полностью отрезана от материка, фактически превратившись в остров.

"Из косы к материку наземным транспортом добраться уже невозможно", — говорится в заявлении.

Пожары на бывшей косе

Полностью перешеек в конце залива будет затоплен ориентировочно через 50 часов после момента подрыва Каховской ГЭС.

Сейчас на Кинбурнской косе, согласно данным автоматизированной системы "Пожежі", продолжаются масштабные лесные пожары.

Ситуация на Кинбурнской косе
Ситуация на Кинбурнской косе

Напомним, в сети были опубликованы новые спутниковые снимки разрушенной дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области. На фотографиях можно увидеть последствия взрыва.

Также мы писали, что в результате подрыва Каховской ГЭС затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской области, продолжается эвакуация населения. В частности, сложная ситуация сохраняется и в Херсоне.

Как известно, в результате катастрофы на Каховской ГЭС многие населенные пункты затоплены, а люди находятся в опасности. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал международные организации помочь с эвакуацией.

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