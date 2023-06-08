Из-за подрыва Каховской ГЭС Кинбурнская коса стала островом, — Южный лесной офис
Вода из бывшего Каховского водохранилища затопила дорогу с материка на Кинбурнскую косу. Этот полуостров фактически превратился в остров, окончательно перешеек скроется под водой через 50 часов после начала затопления Херсонской области.
Об этом сообщает пресс-служба Южного лесного офиса.
Дороги нет
Как стало известно, вечером 7 июня дорога, связывавшая Кинбурнскую косу с Херсонской областью, была затоплена в районе села Геройское.
Таким образом, отметили в Южном лесном офисе, Кинбурнская коса полностью отрезана от материка, фактически превратившись в остров.
"Из косы к материку наземным транспортом добраться уже невозможно", — говорится в заявлении.
Пожары на бывшей косе
Полностью перешеек в конце залива будет затоплен ориентировочно через 50 часов после момента подрыва Каховской ГЭС.
Сейчас на Кинбурнской косе, согласно данным автоматизированной системы "Пожежі", продолжаются масштабные лесные пожары.
Напомним, в сети были опубликованы новые спутниковые снимки разрушенной дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области. На фотографиях можно увидеть последствия взрыва.
Также мы писали, что в результате подрыва Каховской ГЭС затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской области, продолжается эвакуация населения. В частности, сложная ситуация сохраняется и в Херсоне.
Как известно, в результате катастрофы на Каховской ГЭС многие населенные пункты затоплены, а люди находятся в опасности. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал международные организации помочь с эвакуацией.