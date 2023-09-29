Через проблеми у виші НАУ можуть реорганізувати, — джерело
Кабмін може реорганізувати Національний авіаційний університет (НАУ) в Києві. Незабаром концепцію нового вишу мають презентувати Президенту Володимиру Зеленському.
Проєкт уже погоджено з відповідними міністерствами. Про це "Українській правді. Життя" повідомило джерело в МОН.
Реорганізація Національного авіаційного університету
Повідомляється, що НАУ планують розділити на дві структури:
- Державний університет "Київський авіаційний інститут";
- Українська державна льотна академія (м. Кропивницький).
І ці два заклади мають стати ключовими центрами розвитку авіаційної галузі в Україні. Зокрема, щодо:
- підготовки пілотів,
- розробки нових дизайнів,
- введення в експлуатацію інноваційних безпілотних літальних апаратів (БпЛА),
- підтримки української воєнної промисловості.
Джерело повідомляє, що попри численні обіцянки, з часу початку великої війни колектив закладу не спромігся розробити жодного БпЛА.
І це ще не все. Зокрема, йдеться про такі недоліки:
- численні скандали щодо незаконного відчуження земель НАУ для багатоповерхового будівництва;
- порушення мови освітнього процесу у НАУ;
- падіння показників рівня освіти в НАУ;
- численні скарги представників студентського самоврядування на керівництво НАУ до МОН.
Нагадаємо, в Україні МОН запропонувало зупинити діяльність деяких підрозділів вишів та коледжів. Завдяки цьому має підвищитися рівень якості та ефективності навчання.