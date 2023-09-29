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Через проблеми у виші НАУ можуть реорганізувати, — джерело

29 вересня 2023 02:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Через проблеми у виші НАУ можуть реорганізувати, — джерело
Будівля НАУ. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Кабмін може реорганізувати Національний авіаційний університет (НАУ) в Києві. Незабаром концепцію нового вишу мають презентувати Президенту Володимиру Зеленському. 

Проєкт уже погоджено з відповідними міністерствами. Про це "Українській правді. Життя" повідомило джерело в МОН.

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Повідомляється, що НАУ планують розділити на дві структури:

  • Державний університет "Київський авіаційний інститут";
  •  Українська державна льотна академія (м. Кропивницький). 

І ці два заклади мають стати ключовими центрами розвитку авіаційної галузі в Україні. Зокрема, щодо:

  • підготовки пілотів,
  • розробки нових дизайнів,
  • введення в експлуатацію інноваційних безпілотних літальних апаратів (БпЛА),
  • підтримки української воєнної промисловості. 

Джерело повідомляє, що попри численні обіцянки, з часу початку великої війни колектив закладу не спромігся розробити жодного БпЛА. 

І це ще не все. Зокрема, йдеться про такі недоліки:

  • численні скандали щодо незаконного відчуження земель НАУ для багатоповерхового будівництва;
  • порушення мови освітнього процесу у НАУ;
  • падіння показників рівня освіти в НАУ;
  • численні скарги представників студентського самоврядування на керівництво НАУ до МОН.

Нагадаємо, в Україні МОН запропонувало зупинити діяльність деяких підрозділів вишів та коледжів. Завдяки цьому має підвищитися рівень якості та ефективності навчання. 

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