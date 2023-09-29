Через проблеми у виші НАУ можуть реорганізувати, — джерело

Будівля НАУ. Фото: скриншот

Кабмін може реорганізувати Національний авіаційний університет (НАУ) в Києві. Незабаром концепцію нового вишу мають презентувати Президенту Володимиру Зеленському.

Проєкт уже погоджено з відповідними міністерствами. Про це "Українській правді. Життя" повідомило джерело в МОН.

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Повідомляється, що НАУ планують розділити на дві структури:

Державний університет "Київський авіаційний інститут";

Українська державна льотна академія (м. Кропивницький).

І ці два заклади мають стати ключовими центрами розвитку авіаційної галузі в Україні. Зокрема, щодо:

підготовки пілотів,

розробки нових дизайнів,

введення в експлуатацію інноваційних безпілотних літальних апаратів (БпЛА),

підтримки української воєнної промисловості.

Джерело повідомляє, що попри численні обіцянки, з часу початку великої війни колектив закладу не спромігся розробити жодного БпЛА.

І це ще не все. Зокрема, йдеться про такі недоліки:

численні скандали щодо незаконного відчуження земель НАУ для багатоповерхового будівництва;

порушення мови освітнього процесу у НАУ;

падіння показників рівня освіти в НАУ;

численні скарги представників студентського самоврядування на керівництво НАУ до МОН.

Нагадаємо, в Україні МОН запропонувало зупинити діяльність деяких підрозділів вишів та коледжів. Завдяки цьому має підвищитися рівень якості та ефективності навчання.