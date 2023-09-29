Из-за проблем в вузе НАУ могут реорганизовать, — источник

Здание НАУ. Фото: скриншот

Кабмин может реорганизовать Национальный авиационный университет (НАУ) в Киеве. Вскоре концепцию нового вуза должны представить Президенту Владимиру Зеленскому.

Проект уже согласован с соответствующими министерствами. Об этом "Украинской правде. Жизнь" сообщил источник в МОН.

Читайте также:

Реорганизация Национального авиационного университета

Сообщается, что НАУ планируется разделить на две структуры:

Государственный университет "Киевский авиационный институт";

Украинская государственная лётная академия (г. Кропивницкий).

И эти два учреждения должны стать ключевыми центрами развития авиационной отрасли в Украине. В частности, относительно:

подготовки пилотов,

разработки новых дизайнов,

ввод в эксплуатацию инновационных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА),

поддержки украинской военной промышленности.

Источник сообщает, что, несмотря на многочисленные обещания, со времени начала великой войны коллектив заведения не смог разработать ни одного БпЛА.

И это еще не всё. В частности, речь идет о таких недостатках:

многочисленные скандалы по поводу незаконного отчуждения земель НАУ для многоэтажного строительства;

нарушение языка образовательного процесса в НАУ;

падение показателей уровня образования в НАУ;

многочисленные жалобы представителей студенческого самоуправления на руководство НАУ в МОН.

Напомним, в Украине МОН предложило остановить деятельность некоторых подразделений вузов и колледжей. Благодаря этому должен повыситься уровень качества и эффективности обучения.