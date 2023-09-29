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Из-за проблем в вузе НАУ могут реорганизовать, — источник

29 сентября 2023 02:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Из-за проблем в вузе НАУ могут реорганизовать, — источник
Здание НАУ. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Кабмин может реорганизовать Национальный авиационный университет (НАУ) в Киеве. Вскоре концепцию нового вуза должны представить Президенту Владимиру Зеленскому. 

Проект уже согласован с соответствующими министерствами. Об этом "Украинской правде. Жизнь" сообщил источник в МОН.

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Сообщается, что НАУ планируется разделить на две структуры:

  • Государственный университет "Киевский авиационный институт";
  • Украинская государственная лётная академия (г. Кропивницкий).

И эти два учреждения должны стать ключевыми центрами развития авиационной отрасли в Украине. В частности, относительно:

  • подготовки пилотов,
  • разработки новых дизайнов,
  • ввод в эксплуатацию инновационных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА),
  • поддержки украинской военной промышленности.

Источник сообщает, что, несмотря на многочисленные обещания, со времени начала великой войны коллектив заведения не смог разработать ни одного БпЛА.

И это еще не всё. В частности, речь идет о таких недостатках:

  • многочисленные скандалы по поводу незаконного отчуждения земель НАУ для многоэтажного строительства;
  • нарушение языка образовательного процесса в НАУ;
  • падение показателей уровня образования в НАУ;
  • многочисленные жалобы представителей студенческого самоуправления на руководство НАУ в МОН.

Напомним, в Украине МОН предложило остановить деятельность некоторых подразделений вузов и колледжей. Благодаря этому должен повыситься уровень качества и эффективности обучения.

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