Из-за проблем в вузе НАУ могут реорганизовать, — источник
Кабмин может реорганизовать Национальный авиационный университет (НАУ) в Киеве. Вскоре концепцию нового вуза должны представить Президенту Владимиру Зеленскому.
Проект уже согласован с соответствующими министерствами. Об этом "Украинской правде. Жизнь" сообщил источник в МОН.
Реорганизация Национального авиационного университета
Сообщается, что НАУ планируется разделить на две структуры:
- Государственный университет "Киевский авиационный институт";
- Украинская государственная лётная академия (г. Кропивницкий).
И эти два учреждения должны стать ключевыми центрами развития авиационной отрасли в Украине. В частности, относительно:
- подготовки пилотов,
- разработки новых дизайнов,
- ввод в эксплуатацию инновационных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА),
- поддержки украинской военной промышленности.
Источник сообщает, что, несмотря на многочисленные обещания, со времени начала великой войны коллектив заведения не смог разработать ни одного БпЛА.
И это еще не всё. В частности, речь идет о таких недостатках:
- многочисленные скандалы по поводу незаконного отчуждения земель НАУ для многоэтажного строительства;
- нарушение языка образовательного процесса в НАУ;
- падение показателей уровня образования в НАУ;
- многочисленные жалобы представителей студенческого самоуправления на руководство НАУ в МОН.
Напомним, в Украине МОН предложило остановить деятельность некоторых подразделений вузов и колледжей. Благодаря этому должен повыситься уровень качества и эффективности обучения.