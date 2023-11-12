Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Через страйк польських перевізників стрімко зростають черги на кордоні arrow

Через страйк польських перевізників стрімко зростають черги на кордоні

12 листопада 2023 14:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Через страйк польських перевізників стрімко зростають черги на кордоні
Черги на польському кордоні. Фото: wydarzenia.interia.pl
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Близько 2500 вантажівок зібралися на українсько-польському кордоні в очікуванні можливості залишити Польщу через три прикордонні пункти. Польські перевізники ускладнюють рух на цих ділянках.

Про це повідомив представник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Черги на польсько-українському кордоні

"Станом на ранок сьогодні це 2500 вантажівок, які очікують на можливість перетину кордону, але їм рух ускладнюють польські перевізники", — сказав він.

За інформацією Андрія Демченка, особливо велика черга сформувалася біля пункту пропуску "Ягодин", де перебуває понад половина всіх вантажівок. Решту машин розподілено між пунктами пропуску "Рава-Руська" та "Краковець". Лише через останній пункт пропуску транспорт рухається відносно вільно з України до Польщі.

Нагадаємо, відомий польський аналітик та журналіст Марек Сієрант висловив свою думку про те, що за 15 років регулярних поїздок через кордон між Польщею та Україною він не помітив особливих змін з обох боків. За його словами, водії вантажівок, які повертаються до Польщі з порожніми машинами, іноді змушені чекати на повернення до 2-3 тижнів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини - 80x80

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі