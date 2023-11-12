Через страйк польських перевізників стрімко зростають черги на кордоні

Черги на польському кордоні. Фото: wydarzenia.interia.pl

Близько 2500 вантажівок зібралися на українсько-польському кордоні в очікуванні можливості залишити Польщу через три прикордонні пункти. Польські перевізники ускладнюють рух на цих ділянках.

Про це повідомив представник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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"Станом на ранок сьогодні це 2500 вантажівок, які очікують на можливість перетину кордону, але їм рух ускладнюють польські перевізники", — сказав він.

За інформацією Андрія Демченка, особливо велика черга сформувалася біля пункту пропуску "Ягодин", де перебуває понад половина всіх вантажівок. Решту машин розподілено між пунктами пропуску "Рава-Руська" та "Краковець". Лише через останній пункт пропуску транспорт рухається відносно вільно з України до Польщі.

Нагадаємо, відомий польський аналітик та журналіст Марек Сієрант висловив свою думку про те, що за 15 років регулярних поїздок через кордон між Польщею та Україною він не помітив особливих змін з обох боків. За його словами, водії вантажівок, які повертаються до Польщі з порожніми машинами, іноді змушені чекати на повернення до 2-3 тижнів.