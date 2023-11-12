Из-за забастовки польских перевозчиков стремительно растут очереди на границе

Очереди на польской границе. Фото: wydarzenia.interia.pl

Около 2500 грузовиков скопились на украинско-польской границе в ожидании возможности покинуть Польшу через три пограничных пункта. Польские перевозчики затрудняют движение на этих участках.

Об єтом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Очереди на польско-украинской границе

"По состоянию на утро сегодня это 2500 грузовиков, которые ожидают возможности пересечения границы, но им движение усложняют польские перевозчики", — сказал он.

По информации Андрея Демченко, особенно большая очередь сформировалась у пункта пропуска "Ягодин", где находится более половины всех грузовиков. Остальные машины распределены между пунктами пропуска "Рава-Русская" и "Краковец". Только через последний пункт пропуска транспорт движется относительно свободно из Украины в Польшу.

Напомним, известный польский аналитик и журналист Марек Сиерант высказал свое мнение о том, что за 15 лет регулярных поездок через границу между Польшей и Украиной он не заметил особых изменений с обеих сторон. По его словам, водители грузовиков, которые возвращаются в Польшу с пустыми машинами, иногда вынуждены ждать возвращения до 2-3 недель.