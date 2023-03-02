У шести областях України виявили новий штам коронавірусу Кракен

Вірус розповсюдився на Львівщину та Черкащину

Новий штаб коронавірусу "Кракен" активно розповсюджується Україною. Вірус вже зафіксували у шести областях.

Про це інформує голова Комітету ВР з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький.

Що відомо

Вірус вже розповсюдився на Львівщину та Черкащину, а раніше його фіксували у Закарпатській, Тернопільській, Сумській та Одеській областях. У Верховній Раді наголосили, що цей штам набагато швидше передається від людини до людини, ніж його попередник "Омікрон".

Наразі у МОЗ не прогнозують значного збільшення кількості хворих через новий підвид. Останні статистичні данні фіксують незначне зростання нових підтверджених випадків.

Загалом з 17 по 23 лютого виявлено майже 10 тис. підтверджених випадків, з них госпіталізовано — 2,9 тис. пацієнтів. Аби вберегтися від вірусу, українці активно вакцинуються. Так, за тиждень близько 33 тисяч людей отримали щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо, напередодні ми писали, що вчені виявили нове смертельне захворювання під назвою VЕХАS. Ця хвороба притаманна людям старшого віку, а хворіють на неї переважно чоловіки.

Дослідники кажуть, що цей синдром пов'язаний із генетичною мутацією, але не є успадкованим.