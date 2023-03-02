В шести областях Украины обнаружили новый штамм коронавируса Кракен

Очередная вспышка коронавируса: новый штамм "Кракен" уже обнаружили в шести областях
Новый штаб коронавируса "Кракен" активно распространяется по Украине. Вирус уже зафиксирован в шести областях.
Об этом сообщает председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
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Что известно
Вирус уже распространился на Львовщину и Черкасскую область, а ранее его фиксировали в Закарпатской, Тернопольской, Сумской и Одесской областях. В Верховной Раде подчеркнули, что этот штамм гораздо быстрее передается от человека к человеку, чем его предшественник "Омикрон".
В настоящее время в Минздраве не прогнозируют значительного увеличения количества больных из-за нового подвида. Последние статистические данные фиксируют незначительный рост новых подтвержденных случаев.
В общей сложности с 17 по 23 февраля выявлено почти 10 тыс. подтвержденных случаев, из них госпитализировано — 2,9 тыс. пациентов. Чтобы уберечься от вируса, украинцы активно вакцинируются. Так, за неделю около 33 тысяч человек получили прививку от коронавируса.
Напомним, накануне мы писали, что ученые обнаружили новое смертельное заболевание под названием VЕХАS. Эта болезнь присуща людям старшего возраста, а болеют ею преимущественно мужчины.
Исследователи говорят, что этот синдром связан с генетической мутацией, но не унаследован.