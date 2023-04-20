"Черговий випадок вандалізму": у Рівному владу розкритикували за демонтаж радянської стели

Радянська стела з мозаїкою в Рівному. Фото: Hromadske

У Рівному демонтували радянську стелу з мозаїкою. Вона зображувала двох жінок в національному одязі. Міська рада пояснює своє рішення законом про декомунізацію, однак мешканці міста розкритикували демонтаж. У мережі розпочався скандал.

Про це повідомляє міська рада Рівного та автор спільноти Ukrainian Modernism Дмитро Соловйов.

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Демонтаж радянської стели з мозаїкою

У міській раді наголосили, що стела не несе в собі жодної художньої чи культурної цінності і не є об’єктом культурної спадщини, а є штамповкою радянського періоду, яка виготовлена конвеєрним способом.

Там зазначили, що на стелі зображені українка та росіянка у стилізованих костюмах. Позаду жінок — герб Української Радянської Соціалістичної Республіки.

"Подібні стели використовували в якості агітації та пропаганди того часу. Тому зараз у місті їй точно не місце! Крім того, у громаді має виконуватися закон про декомунізацію, яким передбачено демонтаж усієї символіки тоталітарного режиму", — йдеться у повідомленні міськради.

Скандал у мережі через демонтаж

Автор спільноти Ukrainian Modernism Дмитро Соловйов назвав рішення міськради черговим випадком кричущого вандалізму. Він вважає, що влада міста намагається заробити легкі політичні бали.

Соловйов пише, що мозаїка зображувала дві жіночі фігури в українському національному вбранні Галичини та Наддніпрянщини.

"Якщо комусь дві українки в національному вбранні здалися маркером радянської епохи, то в мене до цих людей багато питань.. і порада їхати на Москву ... Такі дії рівненської влади — на руку ворогу, ціль якого — знищити нашу націю і культуру", — вважає Соловйов.

Наразі стела перебуває на збереженні одного з комунальних підприємств Рівного. У міській раді розповіли, що вона може стати частиною музею тоталітарного режиму.

Нагадаємо, у лютому Мінкульт дав погодження на демонтаж пам’ятників Миколі Ватутіна та Валерію Чкалову в Києві.