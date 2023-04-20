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"Очередной случай вандализма": в Ровно власть раскритиковали за демонтаж советской стелы

20 апреля 2023 11:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Очередной случай вандализма": в Ровно власть раскритиковали за демонтаж советской стелы
Советская стелла с мозаикой в Ровно. Фото: Hromadske
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Ровно демонтировали советскую стелу с мозаикой. Она изображала двух женщин в национальной одежде. Городской совет объясняет свое решение законом о декоммунизации, однако жители города подвергли критике демонтаж. В сети начался скандал.

Об этом сообщает городской совет Ровно и автор сообщества Ukrainian Modernism Дмитрий Соловьев.

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Демонтаж советской стелы с мозаикой

В городском совете отметили, что стела не несет в себе ни одной художественной или культурной ценности и не является объектом культурного наследия, а является штамповкой советского периода, изготовленной конвейерным способом.

Там отметили, что на стеле изображены украинка и россиянка в стилизованных костюмах. Позади женщин — герб Украинской Советской Социалистической Республики.

"Подобные стелы использовали в качестве агитации и пропаганды того времени. Поэтому сейчас в городе ей точно не место! Кроме того, в громаде должен выполняться закон о декоммунизации, предусматривающий демонтаж всей символики тоталитарного режима", — говорится в сообщении горсовета.

Скандал в сети из-за демонтажа

Автор сообщества Ukrainian Modernism Дмитрий Соловьев назвал решение горсовета очередным случаем кричащего вандализма. Он считает, что власти города пытаются заработать легкие политические баллы.

Соловьев пишет, что мозаика изображала две женские фигуры в украинском национальном наряде Галичины и Приднепровья.

"Если кому-то две украинки в национальных одеждах показались маркером советской эпохи, то у меня к этим людям много вопросов... и совет ехать на Москву... Такие действия ровенской власти — на руку врагу, цель которого — уничтожить нашу нацию и культуру", — считает Соловьев.

Сейчас стела находится на сохранении одного из коммунальных предприятий Ровно. В городском совете рассказали, что она может стать частью музея тоталитарного режима.

Напомним, в феврале Минкульт дал согласие на демонтаж памятников Николаю Ватутину и Валерию Чкалову в Киеве.

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