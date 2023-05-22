Військкомати в Україні - Черкаський ТЦК шукає перекладачів

Черкаський військкомат шукає працівників за велику зарплату: які умови
Районний тренінговий центр Колективного центру забезпечення Регіонального та Спеціального підрозділів у Черкасах оголошує про можливість приєднання до Збройних Сил України. Запрошуються люди зі знанням англійської або інших мов як перекладачі.
Про це повідомляє Смілянська міська рада.
Вимоги до кандидата
Вимоги, викладені, включають таке:
- запрошуються чоловіки та жінки до 45 років, можливо без досвіду військової служби;
- наявність вищої освіти не нижча за бакалавра.
У вимогах до кандидатів зазначено орієнтовану заробітну плату у розмірі 50 тисяч гривень.
"Навчання у Військовому інституті Київського національного університету ім. Т. Шевченка протягом 3-х місяців з отриманням офіцерського звання, служба в Україні та за кордоном, орієнтовна заробітна плата 50 тис. гривень", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що для підвищення рівня медичного забезпечення та обслуговування під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) — пріоритетне завдання Медичних сил Збройних Сил України та Уряду України було удосконалення процесу проходження комісії. Перші результати вже відомі.