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Черкаський військкомат шукає працівників за велику зарплату: які умови

22 травня 2023 14:38
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Військкомати в Україні - Черкаський ТЦК шукає перекладачів
Військовий квиток в Україні. Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Районний тренінговий центр Колективного центру забезпечення Регіонального та Спеціального підрозділів у Черкасах оголошує про можливість приєднання до Збройних Сил України. Запрошуються люди зі знанням англійської або інших мов як перекладачі.

Про це повідомляє Смілянська міська рада.

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Вимоги до кандидата

Вимоги, викладені, включають таке:

  • запрошуються чоловіки та жінки до 45 років, можливо без досвіду військової служби;
  • наявність вищої освіти не нижча за бакалавра.

У вимогах до кандидатів зазначено орієнтовану заробітну плату у розмірі 50 тисяч гривень.

"Навчання у Військовому інституті Київського національного університету ім. Т. Шевченка протягом 3-х місяців з отриманням офіцерського звання, служба в Україні та за кордоном, орієнтовна заробітна плата 50 тис. гривень", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що для підвищення рівня медичного забезпечення та обслуговування під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) — пріоритетне завдання Медичних сил Збройних Сил України та Уряду України було удосконалення процесу проходження комісії. Перші результати вже відомі.

 

 

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