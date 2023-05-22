Военкоматы в Украине - Черкасский ТЦК ищет переводчиков

Военный билет в Украине. Фото: УНИАН

Районный тренинговый центр Коллективного центра обеспечения Регионального и Специального подразделений в Черкассах объявляет о возможности присоединения к Вооруженным Силам Украины. Приглашаются люди со знанием английского или других языков в качестве переводчиков.

Об этом сообщает Смелянский городской совет.

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Требования к кандидату

Требования, изложенные, включают следующее:

приглашаются мужчины и женщины до 45 лет, возможно без опыта военной службы;

наличие высшего образования не ниже бакалавра.

В требованиях к кандидатам указана ориентированная заработная плата в размере 50 тысяч гривен.

"Обучение в Военном институте Киевского национального университета им. Т. Шевченко в течение 3-х месяцев с получением офицерского звания, служба в Украине и за рубежом, ориентировочная заработная плата 50 тыс. гривен", — говорится в сообщении.

Напомним, что для повышения уровня медицинского обеспечения и обслуживания при прохождении военно-врачебной комиссии (ВВК) — приоритетная задача Медицинских сил Вооруженных Сил Украины и Правительства Украины было усовершенствование процесса прохождения комиссии. Первые результаты уже известны.