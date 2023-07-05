Чи будуть підвищуватися тарифи: Шмигаль зробив важливу заяву

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що до кінця війни не потрібно покладати на людей тягар підвищення тарифів. Він заявив, що місцеві бюджети мають ресурси, щоб підтримати комунальні підприємства та не підвищувати тарифи.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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Заява прем'єр-міністра

"Так як і інші, тарифи на тепло, на гарячу воду, я впевнений, до кінця війни, воєнних дій в Україні, не потрібно покладати на людей додатковий тягар", — сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, в місцевих бюджетах на залишках на сьогодні понад 150 млрд грн, що дає змогу їм підтримати свої комунальні підприємства, зокрема водоканали.

Шмигаль наголосив, що "це той компроміс, який місцеві бюджети могли взяти на себе, і не покладати на жителів своїх громад".

Глава уряду також наголосив, що в майбутньому в питаннях тарифів влада діятиме спільно та комунікуватиме щодо будь-яких рішень з населенням.

Підвищення тарифів на воду

Згідно з рішенням регулятора, тарифи на послуги 34 водоканалів із 1 липня мали зрости в середньому на 32%.

Однак Президент України Володимир Зеленський назвав це рішення "ганебним і непрофесійним". Після цього прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення міністру енергетики Герману Галущенку провести додаткові консультації з НКРЕКП щодо можливості перегляду рішень про підвищення тарифів на воду, назвавши його неприйнятним та неузгодженим з урядом, що суперечить його політиці.

У Міненерго рішення НКРЕКП назвали необґрунтованим і таким, що не відповідає умовам воєнного часу. У відомстві наголосили, що цього чутливого для суспільства рішення регулятор не обговорював ні з міністерством, ні з іншими представниками уряду.

3 липня НКРЕКП скасувала рішення від 29 червня 2023 року про коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Нагадаємо, також ми писали, що Національну комісію з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та Кабінет міністрів України (КМУ) закликають знизити заплановане підвищення цін ("прайс-кепи") на електричну енергію. Інакше — це загрожує скороченням виробництва у промисловості.