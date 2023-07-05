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Будут ли повышаться тарифы: Шмыгаль сделал важное заявление

5 июля 2023 19:42
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Будут ли повышаться тарифы: Шмыгаль сделал важное заявление
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что до конца войны не нужно возлагать на людей бремя повышения тарифов. Он заявил, что у местных бюджетов есть ресурсы, чтобы поддержать коммунальные предприятия и не повышать тарифы.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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Заявление премьер-министра

"Так как и другие, тарифы на тепло, на горячую воду, я уверен, до конца войны, военных действий в Украине, не нужно возлагать на людей дополнительное бремя", — сказал Шмыгаль.

По словам премьера, в местных бюджетах на остатках на сегодняшний день более 150 млрд грн, что позволяет им поддержать свои коммунальные предприятия, в том числе водоканалы.

Шмыгаль подчеркнул, что "это тот компромисс, который местные бюджеты могли взять на себя и не возлагать на жителей своих общин".

Глава правительства также подчеркнул, что в будущем в вопросах тарифов власти будут действовать совместно и будут коммуницировать по любым решениям с населением.

Повышение тарифов на воду

Согласно решению регулятора, тарифы на услуги 34 водоканалов с 1 июля должны были вырасти в среднем на 32%.

Однако Президент Украины Владимир Зеленский назвал это решение "позорным и непрофессиональным". После этого премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение министру энергетики Герману Галущенко провести дополнительные консультации с НКРЭКУ о возможности пересмотра решений о повышении тарифов на воду, назвав его неприемлемым и несогласованным с правительством, что противоречит его политике.

В Минэнерго решение НКРЭКУ назвали необоснованным и не отвечающим условиям военного времени. В ведомстве подчеркнули, что это чувствительное для общества решение регулятор не обсуждал ни с министерством, ни с другими представителями правительства.

3 июля НКРЭКУ отменила решение от 29 июня 2023 года о корректировке тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Напомним, также мы писали, что Национальную комиссию по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Кабинет министров Украины (КМУ) призывают снизить запланированное повышение цен ("прайс-кепы") на электрическую энергию. Иначе это чревато сокращением производства в промышленности.

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