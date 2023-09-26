Чи готова українська енергосистема до зими: відповідь Кудрицького

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Фото: РБК-Україна

Цієї зими в енергосистемі буде дещо менший запас міцності ніж той, який був на початок масованої ракетної кампанії минулого року. У випадку повторного обстрілу енергооб'єктів енергетики розуміють, яким чином покривати споживання під час зимових навантажень.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Ми дуже обмежені, на жаль, в тому, щоб називати конкретні цифри. Знову ж таки для того, щоб ворогу не давати додаткової інформації для планування атак. Але можу сказати, що ті заходи, які ми планували зробити в магістральних мережах "Укренерго", ми практично вже завершили. І зараз завершується ремонтна кампанія на об'єктах генерації", — сказав Кудрицький.

За його словами, в енергосистемі Україна буде мати дещо менший запас міцності ніж той, який був на початок масованої ракетної кампанії минулого року. Це пов'язано з тим, що відновити всі об'єкти на 100% за сім чи вісім місяців, які пройшли після завершення минулого опалювального сезону, неможливо.

"Але підготовка відбувається дуже інтенсивно, і якби не ризик повторення масованих атак, я б сказав, що ми розуміємо, яким чином покривати споживання під час зимових навантажень на енергосистему. Ясно, що, якщо ворог все-таки буде обстрілювати енергооб'єкти знову, ми не знаємо в яких масштабах, це може дещо переформатувати ситуацію", — додав голова правління НЕК "Укренерго".

Нагадаємо, нещодавно начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк сказала, що напередодні осінньо-зимового періоду армія-агресорка дещо знизила інтенсивність обстрілів України. Це може бути пов'язано з економією ракетного арсеналу для атаки енергосистеми під час опалювального сезону.