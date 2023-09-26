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Готова ли украинская энергосистема к зиме: ответ Кудрицкого

26 сентября 2023 09:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Готова ли украинская энергосистема к зиме: ответ Кудрицкого
Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Фото: РБК-Украина
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Этой зимой в энергосистеме будет несколько меньший запас прочности, чем тот, который был до начала массированной ракетной кампании в прошлом году. В случае повторного обстрела энергообъектов энергетики понимают, как покрывать потребление во время зимних нагрузок.

Об этом сообщил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью РБК-Украина.

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"Мы очень ограничены, к сожалению, в том, чтобы называть конкретные цифры. Опять же для того, чтобы врагу не давать дополнительной информации для планирования атак. Но могу сказать, что меры, которые мы планировали предпринять в магистральных сетях "Укрэнерго", мы уже практически завершили. И сейчас завершается ремонтная кампания на объектах генерации", — сказал Кудрицкий.

По его словам, в энергосистеме Украина будет иметь несколько меньший запас прочности, чем тот, который был до начала массированной ракетной кампании в прошлом году. Это связано с тем, что восстановить все объекты на 100% за семь или восемь месяцев, прошедшие после завершения прошедшего отопительного сезона, невозможно.

"Но подготовка происходит очень интенсивно, и если бы не риск повторения массированных атак, я бы сказал, что мы понимаем, каким образом покрывать потребление во время зимних нагрузок на энергосистему. Ясно, что если враг все-таки будет обстреливать энергообъекты снова, мы не знаем в каких масштабах, это может несколько переформатировать ситуацию", — добавил председатель правления "Укрэнерго".

Напомним, недавно начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала, что в преддверии осенне-зимнего периода армия-агрессорка несколько снизила интенсивность обстрелов Украины. Это может быть связано с экономией ракетного арсенала для атаки энергосистем во время отопительного сезона.

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