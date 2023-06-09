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Чи готові українці віддати деякі території Росії заради миру: опитування

9 червня 2023 12:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Чи готові українці віддати деякі території Росії заради миру: опитування
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українці не готові віддавати Росії свої території для досягнення миру. Лише 10% людей погодилися на таку пропозицію

Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного упродовж 26 травня — 5 червня.

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"Абсолютна більшість респондентів — 84% — продовжують дотримуватися погляду, що жодні територіальні поступки не є припустимим, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть інші загрози. Лише 10% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій", — йдеться у повідомленні.

Опрос
Опитування Київського міжнародного інституту соціології. Фото: kiis.com.ua

Соціологи розповіли, що подібне опитування проводиться регулярно з травня минулого року. 

"Кожного разу абсолютна більшість респондентів (82-87%) висловлювалися проти територіальних поступок і абсолютна меншість (8-10%) були готовими до них", — йдеться у повідомленні.

Згідно з опитуванням, проти територіальних поступок абсолютна більшість населення у всіх регіонах України.

Опрос
Опитування Київського міжнародного інституту соціології. Фото: kiis.com.ua

До того ж проти територіальних поступок виступає абсолютна більшість громадян незалежно того, якою мовою вони спілкуються вдома.

Опрос
Опитування Київського міжнародного інституту соціології. Фото: kiis.com.ua

Нагадаємо, чверть українців не проти участі вітчизняних митців і спортсменів на спільних заходах із росіянами. Але 40% опитаних не підтримують такі заходи.

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