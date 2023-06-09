Чи готові українці віддати деякі території Росії заради миру: опитування
Українці не готові віддавати Росії свої території для досягнення миру. Лише 10% людей погодилися на таку пропозицію
Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного упродовж 26 травня — 5 червня.
Більшість українців не готові на територіальні поступки
"Абсолютна більшість респондентів — 84% — продовжують дотримуватися погляду, що жодні територіальні поступки не є припустимим, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть інші загрози. Лише 10% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій", — йдеться у повідомленні.
Соціологи розповіли, що подібне опитування проводиться регулярно з травня минулого року.
"Кожного разу абсолютна більшість респондентів (82-87%) висловлювалися проти територіальних поступок і абсолютна меншість (8-10%) були готовими до них", — йдеться у повідомленні.
Згідно з опитуванням, проти територіальних поступок абсолютна більшість населення у всіх регіонах України.
До того ж проти територіальних поступок виступає абсолютна більшість громадян незалежно того, якою мовою вони спілкуються вдома.
Нагадаємо, чверть українців не проти участі вітчизняних митців і спортсменів на спільних заходах із росіянами. Але 40% опитаних не підтримують такі заходи.