Готовы ли украинцы отдать некоторые территории для России ради мира: опрос
Украинцы не готовы отдавать России свои территории для достижения мира. Только 10% людей согласились на такое предложение
Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии, проведенного в течение 26 мая — 5 июня.
Большинство украинцев не готовы на территориальные уступки
"Абсолютное большинство респондентов — 84% — продолжают придерживаться взгляда, что никакие территориальные уступки недопустимы, даже если из-за этого война будет продолжаться дольше и будут другие угрозы. Только 10% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий", — говорится в сообщении.
Социологи рассказали, что подобный опрос проводится регулярно с мая прошлого года.
"Каждый раз абсолютное большинство респондентов (82-87%) высказывались против территориальных уступок и абсолютное меньшинство (8-10%) были готовы к ним", — говорится в сообщении.
Согласно опросу, против территориальных уступок абсолютное большинство населения во всех регионах Украины.
К тому же против территориальных уступок выступает абсолютное большинство граждан независимо от того, на каком языке они общаются дома.
Напомним, четверть украинцев не против участия отечественных художников и спортсменов на совместных мероприятиях с россиянами. Но 40% опрошенных не поддерживают подобные меры.