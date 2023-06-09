Готовы ли украинцы отдать некоторые территории для России ради мира: опрос

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинцы не готовы отдавать России свои территории для достижения мира. Только 10% людей согласились на такое предложение

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии, проведенного в течение 26 мая — 5 июня.

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Большинство украинцев не готовы на территориальные уступки

"Абсолютное большинство респондентов — 84% — продолжают придерживаться взгляда, что никакие территориальные уступки недопустимы, даже если из-за этого война будет продолжаться дольше и будут другие угрозы. Только 10% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий", — говорится в сообщении.

Опрос Киевского международного института социологии. Фото: kiis.com.ua

Социологи рассказали, что подобный опрос проводится регулярно с мая прошлого года.

"Каждый раз абсолютное большинство респондентов (82-87%) высказывались против территориальных уступок и абсолютное меньшинство (8-10%) были готовы к ним", — говорится в сообщении.

Согласно опросу, против территориальных уступок абсолютное большинство населения во всех регионах Украины.

Опрос Киевского международного института социологии. Фото: kiis.com.ua

К тому же против территориальных уступок выступает абсолютное большинство граждан независимо от того, на каком языке они общаются дома.

Опрос Киевского международного института социологии. Фото: kiis.com.ua

Напомним, четверть украинцев не против участия отечественных художников и спортсменов на совместных мероприятиях с россиянами. Но 40% опрошенных не поддерживают подобные меры.