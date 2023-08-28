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Чи є корупція державною зрадою: ефір Новини.LIVE

28 серпня 2023 19:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Чи є корупція державною зрадою: ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Політтехнолог Андрій Золотарьов став гостем вечірнього ефіру Новини.LIVE. Він, зокрема, прокоментує заяви президента Володимира Зеленського щодо виборів під час війни, а також висловить свою думку з приводу того, чи є корупція державною зрадою. 

Подивитися ефір можна за посиланням Новини.LIVE.

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Окрім цього, Андрій Золотарьов розповість про допомогу Заходу та які невтішні висновки можуть зробити партнери з приводу України. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський готовий провести вибори у 2024 році. Втім, їхнє проведення в умовах війни складно організувати, і це суперечить нинішньому законодавству.

Також ми повідомляли, що глава держави запропонував розглянути ідею про те, щоб під час воєнного стану корупція вважалася за державну зраду. Зеленський підкреслив, що хоча такий суворий захід не може застосовуватися постійно, в умовах війни він може стати ефективним засобом проти свавілля серед державних службовців.

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