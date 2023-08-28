Является ли коррупция государственной изменой: эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Политтехнолог Андрей Золотарев стал гостем вечернего эфира Новини.LIVE. Он, в частности, прокомментирует заявления президента Владимира Зеленского по поводу выборов во время войны, а также выскажет свое мнение по поводу того, является ли коррупция государственной изменой.

Посмотреть эфир можно по ссылке Новини.LIVE.

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Кроме того, Андрей Золотарев расскажет о помощи Запада и какие неутешительные выводы могут сделать партнеры по поводу Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский готов провести выборы в 2024 году. Впрочем, их проведение в условиях войны сложно организовать и это противоречит нынешнему законодательству.

Также мы сообщали, что глава государства предложил рассмотреть идею о том, чтобы во время военного положения коррупция считалась государственной изменой. Зеленский подчеркнул, что хотя такая суровая мера не может применяться постоянно, в условиях войны она может стать эффективным средством против произвола среди государственных служащих.