Статус УБД — службовцям ТрО пояснили, як отримати та які документи необхідні

Підрозділ 241-ї бригади Сил ТрО вчиться воювати з ворогом. Фото: rudana.com.ua

Українські захисники та захисниці, які стали на захист територіальної цілісності України, отримують статус учасника бойових дій (УБД), який наділяє свого власника низкою пільг та соціальних гарантій. На нього також мають право претендувати службовці територіальної оборони (ТрО).

Які умови та які документи необхідні, щоб отримати посвідчення УБД, розповідаємо далі в матеріалі.

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Відповідно до внесених змін у березні 2023 року до Закону України "Про статус ветерана війни, гарантії їх соціального захисту", статус учасника бойових дій передбачений для осіб, які брали участь у добровольчих формуваннях територіальних громад (ДФТГ), що підпорядковуються командуванню сил територіальної оборони тієї чи іншої військової частини.

Водночас, як повідомили у Міністерстві у справах ветеранів, розробити порядок встановлення статусу УБД цим особам КМУ доручив Міноборони. Наразі його ще немає.

"Мінветеранів розроблено порядок про надання статусу ветеранів тим особам, які в перший місяць війни, з 24 лютого по 25 березня, взяли до рук зброю й стали на захист Батьківщини. Такі особи можуть отримати статус учасника бойових дій без вступу до певного роду військ. Але цей порядок зараз на розгляді в КМУ", — йдеться у повідомленні.

Важливо: отримати статус УБД та відповідні соціальні гарантії від держави зможуть ті громадяни у складі бригад територіальної оборони та добровольчих формувань територіальних громад, які брали участь у бойових діях.

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: armyinform.com.ua

Хто має право на статус УБД: перелік

Відповідно до українського законодавства статус УБД мають право отримати:

чоловіки та жінки, що обороняли Україну з 24 лютого, та військовослужбовці ТрО;

військовослужбовці резервісти;

військовозобов’язані й добровольці ЗСУ, ТрО, Нацгвардії, СБУ, зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби;

військовослужбовці військових прокуратур;

люди рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС;

працівники поліції;

особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби;

співробітники Служби судової охорони та інших військових формувань, які захищали Україну і брали участь в АТО.

Отримання статусу учасника бойових дій. Фото: Міноборони

Отримання статусу УБД — що для цього потрібно

1. Написати рапорт на ім'я керівника, командира щодо надання комплекту документів, які є підставою для надання статусу УБД. Також існує процедурна можливість взяти довідку в командира взводу, за яким була закріплена людина.

2. Керівництво має надати довідку про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України. А також витяги (копії) бойових донесень, з журналів бойових дій, з вахтових журналів, копії польотних листів, матеріалів службових розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв.

3. Далі необхідно звернутися до комісії з питань розгляду матеріалів про надання статусу УБД. І надати наступні документи:

рапорт;

вищезазначені документи;

згоду на збір та обробку персональних даних;

засвідчені копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта, місце проживання;

документ про присвоєння ідентифікаційного номера або лицьового і зворотного боку паспорта громадянина України у формі картки та документа, що підтверджує місце проживання;

дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.

4. Після цього комісія з питань розгляду матеріалів про визнання УБД зобов’язана у місячний термін з дня отримання усіх вищеперерахованих документів довести до вас прийняте рішення та роз’яснити порядок отримання посвідчення УБД.

5. У випадку відмови Комісії у визнанні військовослужбовця УБД, таке рішення може бути оскаржено у судовому порядку.

Раніше ми повідомляли, як учаснику бойових дій отримати субсидію.

Нагадаємо, ми писали, у чому суттєва різниця між учасником бойових дій (УБД) та учасником війни й на які пільги можуть розраховувати такі громадяни.

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