Статус УБД — служащим ТрО объяснили, как получить и какие документы необходимы

Подразделение 241-й бригады Сил ТрО учится воевать с врагом. Фото: rudana.com.ua

Украинские защитники и защитницы, вставшие на защиту территориальной целостности Украины, получают статус участника боевых действий (УБД), который наделяет своего владельца рядом льгот и социальных гарантий. На него также вправе претендовать служащие территориальной обороны (ТрО).

Какие условия и какие документы необходимы для получения удостоверения УБД, рассказываем далее в материале.

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Согласно внесенным изменениям в марте 2023 года в Закон Украины О статусе ветерана войны, гарантиях их социальной защиты", статус участника боевых действий предусмотрен для лиц, участвовавших в добровольческих формированиях территориальных громад (ДФТГ), подчиняющихся командованию сил территориальной обороны или другой воинской части.

В то же время, как сообщили в Министерстве по делам ветеранов, разработать порядок установления статуса УБД этим лицам КМУ поручил Минобороны. Пока его еще нет.

"Минветеранов разработан порядок о предоставлении статуса ветеранов тем лицам, которые в первый месяц войны, с 24 февраля по 25 марта, взяли в руки оружие и встали на защиту Родины. Такие лица могут получить статус участника боевых действий без вступления в определенный вид войск. Но этот порядок сейчас на рассмотрении в КМУ", — говорится в сообщении.

Важно: получить статус УБД и соответствующие социальные гарантии от государства смогут граждане в составе бригад территориальной обороны и добровольческих формирований территориальных громад, принимавших участие в боевых действиях.

Удостоверение участника боевых действий. Фото: armyinform.com.ua

Кто имеет право на статус УБД: список

В соответствии с украинским законодательством статус УБД имеют право получить:

мужчины и женщины, которые обороняли Украину с 24 февраля, и военнослужащие ТрО;

военнослужащие резервисты;

военнообязанные и добровольцы ВСУ, ТрО, Нацгвардии, СБУ, внешней разведки, Госпогранслужбы, Госспецтрансслужбы;

военнослужащие военных прокуратур;

люди рядового и начальствующего состава подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции ГФС;

работники полиции;

лица рядового, начальствующего состава, военнослужащие МВД, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы;

сотрудники Службы судебной охраны и других военных формирований, защищавших Украину и участвовавших в АТО.

Получение статуса участника боевых действий. Фото: Минобороны

Получение статуса УБД — что для этого нужно

1. Написать рапорт на имя руководителя, командира по предоставлению комплекта документов, являющихся основанием для предоставления статуса УБД. Также существует процедурная возможность взять справку у командира взвода, за которым был закреплен человек.

2. Руководство должно предоставить справку о непосредственном участии в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины. А также выписки (копии) боевых донесений, из журналов боевых действий, из вахтенных журналов, копии полетных листов, материалов служебных расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий.

3. Далее необходимо обратиться в комиссию по рассмотрению материалов о предоставлении статуса УБД и предоставить следующие документы:

рапорт;

вышеупомянутые документы;

согласие на сбор и обработку персональных данных;

заверенные копии страниц паспорта гражданина Украины с данными о фамилии, имени и отчестве, выдаче паспорта, месте жительства;

документ о присвоении идентификационного номера или лицевой и обратной стороны паспорта гражданина Украины в форме карты и документа, подтверждающего место жительства;

две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65–70% фотографии.

4. После этого комиссия по рассмотрению материалов о признании УБД обязана в месячный срок со дня получения всех вышеперечисленных документов довести до вас принятое решение и разъяснить порядок получения удостоверения УБД.

5. В случае отказа Комиссии в признании военнослужащего УБД такое решение может быть обжаловано в судебном порядке.

Ранее мы сообщали, как участнику боевых действий получить субсидию.

Напомним, мы писали, в чем существенная разница между участником боевых действий (УБД) и участником войны и на какие льготы могут рассчитывать такие граждане.

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