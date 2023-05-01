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Чи можуть ВПО отримати медичну допомогу без укладення декларації з лікарем

1 травня 2023 11:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Чи можуть ВПО отримати медичну допомогу без укладення декларації з лікарем
Лікар проводить медичне обстеження жінці. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Внутрішньо переміщена особа в Україні має право на надання необхідної медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров'я. Ці люди також мають забезпечуватися лікарськими засобами у випадках та порядку, визначених законодавством. Український омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що ВПО можуть отримати медичну допомогу навіть без укладення декларації.

Про це Дмитро Лубінець написав у Telegram.

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Лубінець розповів, що МОЗ України забезпечує організацію надання медичної допомоги та медичного обслуговування, здійснення комплексних заходів щодо санітарно-епідеміологічної безпеки населення та карантинних заходів за місцем фактичного перебування ВПО.

"Звертаю увагу, що внутрішньо переміщена особа, яка проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, має право звернутися до закладу охорони здоровʼя на власний вибір. Також потрібно написати заяву на імʼя головного лікаря з проханням поставити на облік за місцем фактичного проживання", — наголосив омбудсман.

За його словами, документом, що підтверджує місце проживання, є довідка про взяття на облік ВПО. 

Внутрішньо переміщена особа, яка потребує медичної допомоги повинна звернутися до територіального закладу охорони здоровʼя та отримати направлення до медичного закладу відповідного профілю.

"Під час дії воєнного стану ВПО можуть отримувати медичну допомогу без укладення декларації", — додав Лубінець.

Нагадаємо, У Міністерстві соціальної політики України пояснили громадянам, протягом якого часу вони можуть отримати кошти після подання заяви на виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Йдеться про соціальну допомогу на проживання.

Також ми писали, що від влади вимагають змінити підхід до перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за місцем тимчасового проживання у рамках чинного механізму. Причина — багато переселенців безпідставно втрачають виплати.

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