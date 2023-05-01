Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Могут ли ВПЛ получить медицинскую помощь без заключения декларации с врачом arrow

Могут ли ВПЛ получить медицинскую помощь без заключения декларации с врачом

1 мая 2023 11:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Могут ли ВПЛ получить медицинскую помощь без заключения декларации с врачом
Врач проводит медицинское обследование женщины. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Внутренне перемещенное лицо в Украине имеет право на оказание необходимой медицинской помощи в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Эти люди также должны снабжаться лекарственными средствами в случаях и порядке, определенных законодательством. Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец рассказал, что ВПЛ могут получить медицинскую помощь даже без заключения декларации.

Об этом Дмитрий Лубинец написал в Telegram.

Читайте также:

Медицинская помощь для ВПЛ

Лубинец рассказал, что Минздрав Украины обеспечивает организацию предоставления медицинской помощи и медицинского обслуживания, осуществление комплексных мер по санитарно-эпидемиологической безопасности населения и карантинных мер по месту фактического пребывания ВПЛ.

"Обращаю внимание, что внутренне перемещенное лицо, проживающее на территории соответствующей административно-территориальной единицы, имеет право обратиться в заведение здравоохранения по собственному выбору. Также нужно написать заявление на имя главного врача с просьбой поставить на учет по месту фактического проживания", — подчеркнул омбудсман.

По его словам, документом, подтверждающим место жительства, является справка о взятии на учет ВПЛ.

Внутренне перемещенное лицо, нуждающееся в медицинской помощи, должно обратиться в территориальное учреждение здравоохранения и получить направление в медицинское учреждение соответствующего профиля.

"Во время действия военного положения ВПЛ могут получать медицинскую помощь без заключения декларации", — добавил Лубинец.

Напомним, в Министерстве социальной политики Украины объяснили гражданам, в течение какого времени они могут получить средства после подачи заявления на выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Речь идет о социальной помощи на проживание.

Также мы писали, от власти требуют изменить подход к проверкам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по месту временного проживания в рамках действующего механизма. Причина  многие переселенцы безосновательно теряют выплаты.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас