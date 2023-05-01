Могут ли ВПЛ получить медицинскую помощь без заключения декларации с врачом

Врач проводит медицинское обследование женщины. Фото: Pexels

Внутренне перемещенное лицо в Украине имеет право на оказание необходимой медицинской помощи в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Эти люди также должны снабжаться лекарственными средствами в случаях и порядке, определенных законодательством. Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец рассказал, что ВПЛ могут получить медицинскую помощь даже без заключения декларации.

Об этом Дмитрий Лубинец написал в Telegram.

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Лубинец рассказал, что Минздрав Украины обеспечивает организацию предоставления медицинской помощи и медицинского обслуживания, осуществление комплексных мер по санитарно-эпидемиологической безопасности населения и карантинных мер по месту фактического пребывания ВПЛ.

"Обращаю внимание, что внутренне перемещенное лицо, проживающее на территории соответствующей административно-территориальной единицы, имеет право обратиться в заведение здравоохранения по собственному выбору. Также нужно написать заявление на имя главного врача с просьбой поставить на учет по месту фактического проживания", — подчеркнул омбудсман.

По его словам, документом, подтверждающим место жительства, является справка о взятии на учет ВПЛ.

Внутренне перемещенное лицо, нуждающееся в медицинской помощи, должно обратиться в территориальное учреждение здравоохранения и получить направление в медицинское учреждение соответствующего профиля.

"Во время действия военного положения ВПЛ могут получать медицинскую помощь без заключения декларации", — добавил Лубинец.

Напомним, в Министерстве социальной политики Украины объяснили гражданам, в течение какого времени они могут получить средства после подачи заявления на выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Речь идет о социальной помощи на проживание.

Также мы писали, от власти требуют изменить подход к проверкам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) по месту временного проживания в рамках действующего механизма. Причина — многие переселенцы безосновательно теряют выплаты.