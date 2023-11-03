Чи нехтує США Україною, "глухий кут" на фронті, чи буде демобілізація — прямий ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден. Фото: Новини.LIVE

Залужний визнав, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут, коли жодна зі сторін не може просуватися, бо однаково технологічно оснащені. Про це і не тільки 3 листопада поговорять гості студії Новини.LIVE.

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Близько опівночі ворог завдав масованих ударів по Харкову та Харківському району області. Залужний визнав, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут, коли жодна зі сторін не може просуватися, бо однаково технологічно оснащені.

Арестович, який пропагує мир із РФ, втік з України та оголосив себе "опозиціонером у вигнанні". Для розв'язання питання щодо демобілізації військових потрібне офіційне подання до апарату Ради нацбезпеки та оборони від будь-кого із членів Ставки верховного головнокомандувача, але, вірогідно, поки що такі пропозиції на офіційному рівні не вносились.

Про це та не тільки поговоримо із гостями студії Новини.LIVE. Ними стали політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Богдан Ференс, військовий експерт Олег Жданов та радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що в The Economist оприлюднили статтю Залужного про перебіг війни в Україні. Там він розповів, що контрнаступ Збройних сил України мав би швидше просуватися та тривати близько чотирьох місяців. Однак військові зіткнулися з низкою проблем, і, ймовірно, війна зайшла в глухий кут.