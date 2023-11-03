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Пренебрегает ли США Украиной, "тупик" на фронте, будет ли демобилизация — прямой эфир Новини.LIVE

3 ноября 2023 08:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Пренебрегает ли США Украиной, "тупик" на фронте, будет ли демобилизация — прямой эфир Новини.LIVE
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Залужный признал, что ситуация на фронте зашла в тупик, когда ни одна из сторон не может продвигаться, потому что одинаково технологически оснащены. Об этом и не только 3 ноября поговорят гости студии Новини.LIVE.

Прямой эфир можно посмотреть на канале Новини.LIVE.

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О чем эфир

Около полуночи враг нанес массированные удары по Харькову и Харьковскому району области. Залужный признал, что ситуация на фронте зашла в тупик, когда ни одна из сторон не может продвигаться, потому что одинаково технологически оснащены.

Арестович, пропагандирующий мир с РФ, скрылся из Украины и объявил себя "оппозиционером в изгнании". Для решения вопроса о демобилизации военных требуется официальное представление в аппарат Совета нацбезопасности и обороны от любого из членов Ставки верховного главнокомандующего, но, вероятно, пока такие предложения на официальном уровне не вносились.

Об этом не только поговорим с гостями студии Новини.LIVE. Ими стали политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, кандидат политических наук, эксперт-международник Богдан Ференс, военный эксперт Олег Жданов и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Напомним, что в The Economist была обнародована статья Залужного о ходе войны в Украине. Там он рассказал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины должно быстрее продвигаться и длиться около четырех месяцев. Однако военные столкнулись с рядом проблем, и, вероятно, война зашла в тупик.

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