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Чи повинен Крим отримати автономію після перемоги — думка українців

23 листопада 2023 00:01
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Чи повинен Крим отримати автономію після перемоги — думка українців
Мітинг на підтримку Криму у складі України. Фото: агенція Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Переважна більшість громадян України вважає, що Кримський півострів після деокупації повинен мати автономію. Було обрано варіант кримськотатарської автономії, або як це було до 2014 року.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на результати опитування "Реінтеграція та соціальна згуртованість", проведеного соцрупою "Рейтинг" на замовлення ГО "Школа політичної аналітики" 10-14 жовтня.

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За даними опитування, 47% опитаних вважають, що після деокупації півострова, Крим повинен мати автономію, як це було до окупації. 32% думають, що територія півострова має бути звичайною областю без жодної автономії, а 17% хочуть надати Криму статусу кримськотатарської автономії.

При цьому, якщо розглядати думки по регіонах, то підтримка кримськотатарської автономії коливається від 9% на сході до 30% у Києві.

На думку аналітика Школи політичної аналітики НаУКМА Антона Суслова, надання Криму автономії доокупаційного періоду свідчить про те, що люди бояться змін, а інколи не дуже розуміють, навіщо такі дискусії. Він додав, що така різниця, а також різниця у регіональних поглядах потребує від влади та ГО додаткової комунікації та роз'яснення суспільству. 

Також стало відомо, що 60% респондентів схвалюють аби кримські татари мали окрему квоту в місцевій раді Криму.

Організатори опитування кажуть, що в опитуванні брали участь українці віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму й Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній мобільний зв'язок.

Загалом було опитано 2000 респондентів методом телефонного інтерв'ю.

Нагадаємо, що раніше в ГУР прокоментували нещодавно опубліковане відео з Кримським мостом. Розвідники кажуть: це сигнал всім українцям та кримським татарам, які чекають на повернення законної влади на півострів, без жодних натяків.

Водночас російські партизани руху "АТЕШ" проникли до лав військової поліції ЗС РФ у Джанкої. Через це росармійці та силовики посилили патрулювання міста.

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