Должен ли Крым получить автономию после победы — мнение украинцев

Митинг в поддержку Крыма в составе Украины. Фото: агентство Reuters

Большинство граждан Украины считает, что Крымский полуостров после деоккупации должен иметь автономию. Был выбран вариант крымскотатарской автономии или как это было до 2014 года.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на результаты опроса "Реинтеграция и социальная сплоченность", проведенного соцруппой "Рейтинг" по заказу ОО "Школа политической аналитики" 10-14 октября.

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По данным опроса, 47% опрошенных считают, что после деоккупации полуострова Крым должен иметь автономию, как это было до оккупации. 32% думают, что территория полуострова должна быть обычной областью без автономии, а 17% хотят предоставить Крыму статус крымскотатарской автономии.

При этом если рассматривать мнения по регионам, то поддержка крымскотатарской автономии колеблется от 9% на востоке до 30% в Киеве.

По мнению аналитика Школы политической аналитики НаУКМА Антона Суслова, предоставление Крыму автономии дооккупационного периода свидетельствует о том, что люди боятся перемен, а иногда не очень понимают, зачем такие дискуссии. Он добавил, что такая разница, а также разница в региональных взглядах требует от власти и ОО дополнительной коммуникации и разъяснения обществу.

Также стало известно, что 60% респондентов одобряют, чтобы крымские татары имели отдельную квоту в местном совете Крыма.

Организаторы опроса говорят, что в опросе принимали участие украинцы от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует мобильная связь.

В общей сложности было опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью.

Напомним, ранее в ГУР прокомментировали недавно опубликованное видео с Крымским мостом. Разведчики говорят: это сигнал всем украинцам и крымским татарам, которые ждут возвращения законной власти на полуостров, без намеков.

В то же время российские партизаны движения "АТЕШ" проникли в ряды военной полиции ВС РФ в Джанкое. Из-за этого росармейцы и силовики усилили патрулирование города.