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Чи приймуть Україну в НАТО вже влітку: пояснила посол США

10 червня 2023 09:47
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Козюк Тетяна
редактор
Коли Україну приймуть в НАТО і чи можливо це зробити цього року
Посол США при НАТО Джуліанна Сміт. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Україну не готові прийняти в НАТО, поки триває війна з Росією. Попри це США все одно продовжуватимуть підтримувати нашу країну. 

Про це повідомила посол США при НАТО Джуліанна Сміт в інтерв'ю для Politico.

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Подробиці

За словами політика, на тлі повномасштабного вторгнення запрошення України в НАТО маловірогідне.

"Союзники зараз погоджуються стосовно того, що повноцінне запрошення маловірогідне, поки Україна залучена до повномасштабної війни", — сказала Сміт.

І зазначала, що Альянс продовжить підтримувати нашу державу і налаштований на довготривалі відносини. 

"Ми хочемо показати президенту Зеленському, якщо він приїде особисто, що ми дуже прагнемо мати довготривалі відносини з Україною та шукаємо, як відзначити все, що вони досягли, і як показати, що наша підтримка не ослабне і нас не вдасться відволікти", — зазначила вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Колишній генсек НАТО Андерс Расмуссен заявив, що члени НАТО можуть розмістити війська в Україні. Це станеться у випадку, якщо не буде надано гарантій безпеки та поруки вступу України в альянс.

Додамо, що Україна на саміті НАТО у Вільнюсі отримає позитивний сигнал. Але членом Альянсу наша країна може стати тільки після завершення війни.

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