Коли Україну приймуть в НАТО і чи можливо це зробити цього року

Посол США при НАТО Джуліанна Сміт. Фото: Reuters

Україну не готові прийняти в НАТО, поки триває війна з Росією. Попри це США все одно продовжуватимуть підтримувати нашу країну.

Про це повідомила посол США при НАТО Джуліанна Сміт в інтерв'ю для Politico.

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За словами політика, на тлі повномасштабного вторгнення запрошення України в НАТО маловірогідне.

"Союзники зараз погоджуються стосовно того, що повноцінне запрошення маловірогідне, поки Україна залучена до повномасштабної війни", — сказала Сміт.

І зазначала, що Альянс продовжить підтримувати нашу державу і налаштований на довготривалі відносини.

"Ми хочемо показати президенту Зеленському, якщо він приїде особисто, що ми дуже прагнемо мати довготривалі відносини з Україною та шукаємо, як відзначити все, що вони досягли, і як показати, що наша підтримка не ослабне і нас не вдасться відволікти", — зазначила вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Колишній генсек НАТО Андерс Расмуссен заявив, що члени НАТО можуть розмістити війська в Україні. Це станеться у випадку, якщо не буде надано гарантій безпеки та поруки вступу України в альянс.

Додамо, що Україна на саміті НАТО у Вільнюсі отримає позитивний сигнал. Але членом Альянсу наша країна може стати тільки після завершення війни.