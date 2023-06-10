Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Примут ли Украину в НАТО уже летом: обьяснила посол США arrow

Примут ли Украину в НАТО уже летом: обьяснила посол США

10 июня 2023 09:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Когда Украину примут в НАТО и возможно ли это сделать в этом году
Посол США при НАТО Джулианна Смит. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Украину не готовы принять в НАТО, пока идет война с Россией. Несмотря на это, США все равно будут продолжать поддерживать нашу страну.

Об этом сообщила посол США при НАТО Джулианна Смит в интервью Politico.

Читайте также:

Подробности

По словам политика, на фоне полномасштабного вторжения приглашение Украины в НАТО маловероятно.

"Союзники сейчас соглашаются с тем, что полноценное приглашение маловероятно, пока Украина вовлечена в полномасштабную войну", — сказала Смит.

И отметила, что Альянс продолжит поддерживать наше государство и настроен на долгосрочные отношения.

"Мы хотим показать президенту Зеленскому, если он приедет лично, что мы очень стремимся к долгосрочным отношениям с Украиной и ищем, как отметить все, чего они достигли, и как показать, что наша поддержка не ослабнет и нас не удастся отвлечь", — отметила она.

Напомним, ранее мы писали, что бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен заявил, что члены НАТО могут разместить войска в Украине. Это произойдет в случае, если не будут предоставлены гарантии безопасности и поручительства вступления Украины в альянс.

Добавим, что Украина на саммите НАТО в Вильнюсе получит положительный сигнал. Но членом Североатлантического союза наша страна может стать только после завершения войны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

01:10 Секс как спорт: в Швеции впервые состоится чемпионат Европы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас