Когда Украину примут в НАТО и возможно ли это сделать в этом году

Посол США при НАТО Джулианна Смит. Фото: Reuters

Украину не готовы принять в НАТО, пока идет война с Россией. Несмотря на это, США все равно будут продолжать поддерживать нашу страну.

Об этом сообщила посол США при НАТО Джулианна Смит в интервью Politico.

Читайте также:

Подробности

По словам политика, на фоне полномасштабного вторжения приглашение Украины в НАТО маловероятно.

"Союзники сейчас соглашаются с тем, что полноценное приглашение маловероятно, пока Украина вовлечена в полномасштабную войну", — сказала Смит.

И отметила, что Альянс продолжит поддерживать наше государство и настроен на долгосрочные отношения.

"Мы хотим показать президенту Зеленскому, если он приедет лично, что мы очень стремимся к долгосрочным отношениям с Украиной и ищем, как отметить все, чего они достигли, и как показать, что наша поддержка не ослабнет и нас не удастся отвлечь", — отметила она.

Напомним, ранее мы писали, что бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен заявил, что члены НАТО могут разместить войска в Украине. Это произойдет в случае, если не будут предоставлены гарантии безопасности и поручительства вступления Украины в альянс.

Добавим, что Украина на саммите НАТО в Вильнюсе получит положительный сигнал. Но членом Североатлантического союза наша страна может стать только после завершения войны.