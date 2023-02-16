В Україні попри нічну атаку росіян немає дефіциту електроенергії

Чи спровокує нічна атака росіян відключення електроенергії: пояснення Укренерго
Свіжа нічна атака російських ракет і дронів не вплине на роботу енергосистеми України. Дефіциту електроенергії у мережі немає, вдалося навіть знизити обсяг імпорту з Європи.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
-
Небезпека минула: в Україні оголосили відбій масштабної повітряної тривоги
-
Російська авіація вранці вдарила по Вовчанську: поранено працівника "Харківобленерго"
-
250 літрів на годину: на Одещині облаштували системи очищення води для медичного центру
-
На кордоні з Польщею на Львівщині зупинились майже сто автомобілів
-
СБУ вкотре провела обшук в "Довженко-Центрі": що вилучили
-
Шмигаль зустрівся із очільницею МЗС Канади Жолі: обговорили санкції проти атомної галузі рф
-
В Україні масштабна повітряна тривога: що відомо
-
Переселенці скаржаться на проблеми з отриманням допомоги: що порадили в Офісі омбудсмена
-
Резніков зустрівся з генсеком НАТО: що обговорили політики
-
Україна наростить імпорт електроенергії: деталі домовленостей з мережею ENTSO-E
Дефіциту потужності немає
В Укренерго зазначили, що споживання електроенергії в Україні дещо виросло порівняно із попереднім днем.
Але при цьому рівень потужності в енергосистемі продовжує бути таким, що покриває усі поточні потреби, зокрема, у ранкову та вечірню годину пік.
Причиною є робота усіх видів електростанцій, особливо теплових та гідроелектростанцій.
Внаслідок стабільної роботи навіть вдалося знизити рівень імпорту електроенергії з Європи.
Чи будуть відключення
В Укренерго запевнили, що нічна ракетно-дронова атака не призвела до дефіциту електроенергії та проблем у енергистемі України.
Тому відключень світла, пов’язаних із останніми подіями, не планується.
Втім, у Одеській області через пошкоджену раніше інфраструктуру усе ще є мережеві обмеження.
"Повертається до активної роботи бізнес, що відображається у зростанні споживання. Тому для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень", — наголосили у енергетичній компанії.
Нагадаємо, що у ніч з 15 на 16 лютого одна з російських ракет влучила у об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області.
Обійшлося без жертв, пожежа на ураженому об’єкті була оперативно ліквідована.
Фото: Pixabay