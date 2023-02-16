В Україні попри нічну атаку росіян немає дефіциту електроенергії

Погодинні відключення тривають лише на Одещині

Свіжа нічна атака російських ракет і дронів не вплине на роботу енергосистеми України. Дефіциту електроенергії у мережі немає, вдалося навіть знизити обсяг імпорту з Європи.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Дефіциту потужності немає

В Укренерго зазначили, що споживання електроенергії в Україні дещо виросло порівняно із попереднім днем.

Але при цьому рівень потужності в енергосистемі продовжує бути таким, що покриває усі поточні потреби, зокрема, у ранкову та вечірню годину пік.

Причиною є робота усіх видів електростанцій, особливо теплових та гідроелектростанцій.

Внаслідок стабільної роботи навіть вдалося знизити рівень імпорту електроенергії з Європи.

Чи будуть відключення

В Укренерго запевнили, що нічна ракетно-дронова атака не призвела до дефіциту електроенергії та проблем у енергистемі України.

Тому відключень світла, пов’язаних із останніми подіями, не планується.

Втім, у Одеській області через пошкоджену раніше інфраструктуру усе ще є мережеві обмеження.

"Повертається до активної роботи бізнес, що відображається у зростанні споживання. Тому для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень", — наголосили у енергетичній компанії.

Нагадаємо, що у ніч з 15 на 16 лютого одна з російських ракет влучила у об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області.

Обійшлося без жертв, пожежа на ураженому об’єкті була оперативно ліквідована.

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