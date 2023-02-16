В Украине, несмотря на ночную атаку россиян, нет дефицита электроэнергии

Спровоцирует ли ночная атака россиян отключение электроэнергии: объяснение Укрэнерго
Свежая ночная атака российских ракет и дронов не повлияет на работу энергосистемы Украины. Дефицита электроэнергии у сети нет, удалось даже снизить объем импорта из Европы.
Об этом сообщила прессслужба Укрэнерго.
-
В Украине масштабная воздушная тревога: что известно
-
Переселенцы жалуются на проблемы с получением помощи: что посоветовали в Офисе омбудсмена
-
Резников встретился с генсеком НАТО: что обсудили политики
-
Украина нарастит импорт электроэнергии: детали договоренностей с сетью ENTSO-E
-
На открытии "Берлинале-2023" состоится прямая видеотрансляция с Зеленским: когда смотреть
-
"Придется жить без Мудрика": Йовичевич готовит "Шахтер" к матчу 1/16 Лиги Европы с "Ренном"
-
В Черном море увеличилось количество ракетоносителей
-
Разведка Британии оценила потенциал авиации рф
-
Россия ударила по Украине десятками ракет: подробности ночной массированной атаки
-
"Мы оба переживаем": Квиткова прокомментировала отношения с Добрыниным после расставания
Дефицита мощности нет
В Укрэнерго отметили, что потребление электроэнергии в Украине несколько выросло по сравнению с предыдущим днем.
Но при этом уровень мощности в энергосистеме продолжает быть покрывающим все текущие потребности, в частности, в утренний и вечерний час пик.
Причиной является работа всех видов электростанций, особенно тепловых и гидроэлектростанций.
В результате стабильной работы даже удалось снизить уровень импорта электроэнергии из Европы.
Будут ли отключения
В Укрэнерго заверили, что ночная ракетно-дроновая атака не привела к дефициту электроэнергии и проблемам в энергистеме Украины.
Потому отключений света, связанных с последними событиями, не планируется.
Впрочем, в Одесской области из-за поврежденной ранее инфраструктуры все еще есть сетевые ограничения.
"Возвращается к активной работе бизнес, отражающийся в росте потребления. Поэтому во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений", — отметили в энергетической компании.
Напомним, что в ночь с 15 на 16 февраля одна из российских ракет попала в объект критической инфраструктуры во Львовской области.
Обошлось без жертв, пожар на пораженном объекте был оперативно ликвидирован.
Фото: Pixabay