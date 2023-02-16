В Украине, несмотря на ночную атаку россиян, нет дефицита электроэнергии

Почасовые отключения продолжаются только в Одесской области.

Свежая ночная атака российских ракет и дронов не повлияет на работу энергосистемы Украины. Дефицита электроэнергии у сети нет, удалось даже снизить объем импорта из Европы.

Об этом сообщила прессслужба Укрэнерго.

Дефицита мощности нет

В Укрэнерго отметили, что потребление электроэнергии в Украине несколько выросло по сравнению с предыдущим днем.

Но при этом уровень мощности в энергосистеме продолжает быть покрывающим все текущие потребности, в частности, в утренний и вечерний час пик.

Причиной является работа всех видов электростанций, особенно тепловых и гидроэлектростанций.

В результате стабильной работы даже удалось снизить уровень импорта электроэнергии из Европы.

Будут ли отключения

В Укрэнерго заверили, что ночная ракетно-дроновая атака не привела к дефициту электроэнергии и проблемам в энергистеме Украины.

Потому отключений света, связанных с последними событиями, не планируется.

Впрочем, в Одесской области из-за поврежденной ранее инфраструктуры все еще есть сетевые ограничения.

"Возвращается к активной работе бизнес, отражающийся в росте потребления. Поэтому во избежание перегрузки оборудования применяются графики почасовых отключений", — отметили в энергетической компании.

Напомним, что в ночь с 15 на 16 февраля одна из российских ракет попала в объект критической инфраструктуры во Львовской области.

Обошлось без жертв, пожар на пораженном объекте был оперативно ликвидирован.

Фото: Pixabay