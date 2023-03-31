Чи відбудеться штурм Лаври: журналісти Новини.LIVE розповідають наживо з місця події

Віряни УПЦ МП

Нещодавні спроби української влади виселити ченців із Києво-Печерської Лаври викликали неоднозначну реакцію вірян Української православної церкви. Багато хто з них продовжує бойкотувати процедуру виселення, вважаючи її порушенням їх прав на свободу віросповідання та порушенням святинь.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Що відбувається

Суперечка почалася на початку цього року, коли уряд України змусив ченців Києво-Печерської Лаври залишити землі, що належать державі. Влада вказує на те, що ці землі були передані ченцям на користування ще за радянських часів, і зараз уряд збирається використовувати їх для будівництва нової дорожньої розв'язки.

Проте віряни Української православної церкви вважають, що ця процедура порушує їхні святині та свободу віросповідання. Вони бойкотують виселення та проводять молитовні служби в монастирі, сподіваючись, що уряд змінить свою позицію.

Ситуація викликала запеклі суперечки в українському суспільстві. Деякі політики та громадяни підтримують уряд і вважають, що ченці повинні залишити землі, щоб вони могли бути використані для блага держави. Інші, включаючи вірян УПЦ, вважають, що це порушення їхньої свободи віросповідання та святинь, і що ченцям має бути дозволено залишатися на землі.

Що кажуть у Мінкульті

Комісія із прийняття-передання державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" не змогла розпочати роботу 31 березня через перешкоди до доступу до державного майна. Представники комісії не змогли оглянути одне із приміщень, оскільки воно було закрите, і ключі, надані монастирем, не підійшли до замку. Комісія склала акт, а заповідник подав заяву до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Раніше, 30 березня, мала розпочатися процедура передачі державного майна з користування монастирем до заповідника, але вона була відкладена через ті ж перешкоди. 29 березня УПЦ МП мала звільнити будівлі Києво-Печерської лаври. Цей конфлікт може спричинити проблеми між церковними та державними організаціями, а також погіршити відносини між церквою та суспільством загалом.

Що каже митрополит Павло

Митрополит Павло заявив, що о 17:00 очікуються на штурм Києво-Печерської Лаври.

"Я сподіваюся, що цього нічого не буде. Живемо як на пороховій бочці", — зазначив він.

Що зараз відбувається у Лаврі

На території Лаври знаходяться силовики, журналісти та віряни. Наразі люди кажуть, що сутичок не було. Противники УПЦ МП кричать "Слава Україні". Загалом зараз все тихо та спокійно на території КИєво-Печерської Лаври.

Нагадаємо, що комісію Мінкульту з передачі державі будівель, які були у користуванні УПЦ МП, знову не пустили для перевірки на територію одного із корпусів Києво-Печерської лаври. При цьому на території Лаври зібралося багато людей як прихильників УПЦ МП, так і противників. Серед людей спалахують конфлікти та навіть сутички.