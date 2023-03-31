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Состоится ли штурм Лавры: журналисты Новини.LIVE рассказывают вживую с места событий

31 марта 2023 17:12
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Верующие УПЦ МП
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Недавние попытки украинских властей выселить монахов из Киево-Печерской Лавры вызвали ожесточенную реакцию верующих Украинской православной церкви. Многие из них продолжают бойкотировать процедуру выселения, считая ее нарушением их прав на свободу вероисповедания и нарушением святынь.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Что происходит

Спор начался в начале этого года, когда правительство Украины вынудило монахов Киево-Печерской Лавры покинуть земли, которые принадлежат государству. Власти указывают на то, что эти земли были переданы монахам на пользование еще в советское время, и сейчас правительство собирается использовать их для строительства нового дорожного развязки.

Однако верующие Украинской православной церкви считают, что эта процедура нарушает их святыни и свободу вероисповедания. Они бойкотируют выселение и проводят молитвенные службы в монастыре, в надежде, что правительство изменит свою позицию.

Ситуация вызвала ожесточенные споры в украинском обществе. Некоторые политики и граждане поддерживают правительство и считают, что монахи должны покинуть земли, чтобы они могли быть использованы для блага государства. Другие, включая верующих УПЦ, считают, что это нарушение их свободы вероисповедания и святынь, и что монахам должно быть разрешено оставаться на земле.

Что говорят в Минкульте

Комиссия по приемке-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" не смогла начать работу 31 марта из-за препятствий к доступу к государственному имуществу. Представители комиссии не смогли осмотреть одно из помещений, так как оно было закрыто, и ключи, предоставленные монастырем, не подошли к замку. Комиссия составила акт, а заповедник подал заявление в Печерское управление полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве.

Ранее, 30 марта, должна была начаться процедура передачи государственного имущества с пользования монастырем в заповедник, но она была отложена из-за тех же препятствий. 29 марта УПЦ МП должна была освободить здания Киево-Печерской лавры. Этот конфликт может вызвать проблемы между церковными и государственными организациями, а также ухудшить отношения между церквью и обществом в целом.

Что говорит митрополит Павел

Митрополит Павел заявил, что в 17:00 ожидаются штурм Киево-Печерской Лавры. 

"Я надеюсь, что этого ничего не будет. Живем как на пороховой бочке", — указал он.

Что сейчас происходит в Лавре

На территории Лавры находятся силовики, журналисты и верующие. На данный момент люди говорят, что стычек не было. Противники УПЦ МП кричат "Слава Украине". В целом сейчас все тихо и спокойно на территории КИево-Печерской Лавры.

Новини.LIVE

Новини.LIVE

Новини.LIVE

Новини.LIVE

Новини.LIVE

Новини.LIVE

Напомним, что комиссию Минкульта по передаче государству зданий, которые были в пользовании УПЦ МП, снова не пустили для проверки на территорию одного из корпусов Киево-Печерской лавры. При этом на территории Лавры собралось много людей — как приверженцев УПЦ МП, так и противников. Среди людей вспыхивают конфликты и даже стычки.

 

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