Чи можуть мобілізувати з умовним терміном — адвокати дали роз'яснення

Робота територіального центру комплектації. Фото: ООТЦК та СП

Чимало справ в Україні відкрито за ст. 336 ККУ — ухиляння від мобілізації. Зазвичай такі чоловіки керуються логікою, що краще отримати вирок, ніж потрапити на фронт. Ухилянти, як правило, отримують умовно-дострокове звільнення та іспитовий строк та щиро вірять, що зможуть пересидіти цей термін і уникнути служби в армії.

Та чи дійсно умовний термін рятує від призову на військову службу, розповіла адвокатка Вікторія Кравченко на своєму YouTube-каналі.

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За словами правозахисниці, вона не рідко чує від чоловіків наступне:

"Отримаю вирок, дадуть умовно рік чи два. Пересижу цей час, не буду мобілізованим, а там і війна закінчиться".

Проте, вона спішить засмутити таких осіб, адже вони все одно підлягають мобілізації та можуть отримати повістку, за якою мають явитися до ТЦК та СП. А якщо ж цього не зроблять, то умовний термін швидко може перетворитися на реальний, а далі — в'язниця.

"Отримання вироку суду за ст. 336 Кримінального кодексу України за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації не є фактичним порятунком від непотрапляння на військову службу", — підкреслила Кравченко.

Відповідно до закону "Про військовий обов'язок та військову службу", судимість, зокрема й умовна, звільняє від призову у мирний час. Однак під час воєнного стану умовно засуджені можуть бути мобілізовані до війська.

Вона пояснила, що чоловік, який був засуджений за ст. 336 ККУ та отримав вирок у вигляді умовного терміну та іспитового строку, має обов'язково за викликом прийти до органу пробації, щоб познайомитися зі своїм інспектором та зареєструватися. Останній має роз'яснити чоловікові права та обов'язки, ознайомити з порядком та умовами перебування на випробувальному терміні. Працівник пробації також проводить соціально-виховну роботу.

Якщо такого чоловіка мобілізують, після прибуття до військової частини його документи працівником пробації передаються до військової частини за місцем проходження військової служби.

"Далі вже командир військової частини буде здійснювати нагляд за таким чоловіком, як уже військовослужбовцем", — підкреслила адвокатка.

Вікторія Кравченко також зазначила, що мобілізація такого засудженого відбувається за наказом Міністерства оборони України № 337 "Про затвердження Порядку здійснення командирами (начальниками) військових частин (установ) контролю за поведінкою військовослужбовців, звільнених від відбування покарання з випробуванням".

Коли засуджені виключаються із військового обліку

Як повідомляє адвокатка Марина Бекало, у ст. 37 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу", виключенню з військового обліку підлягають громадяни України, які:

були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Якщо чоловік не був засуджений до позбавлення волі зі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, та не був направлений для відбуття покарання до установи виконання покарань, а був засуджений та його звільнили від відбування покарання з випробуванням (з іспитовим строком), він не підпадає під зазначені пункти.

Раніше Новини.LIVE запитували у адвоката Ігоря Яська, які документи дають право на відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, ми повідомляли, як діяти військовозобов'язаним, які мають відстрочку, якщо їх намагаються мобілізувати.

Також ми розповідали, що загрожує військовозобов'язаному за ігнорування повістки та неявку до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.