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Спасет ли условный срок от мобилизации: объясняют адвокаты

21 июня 2023 19:26
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Могут ли мобилизовать с условным сроком — адвокаты дали разъяснение
Работа территориального центра комплектации. Фото: ООТЦК и СП
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Много дел в Украине открыты по ст. 336 ККУ — уклонение от мобилизации. Обычно такие мужчины руководствуются логикой, что лучше получить приговор, чем попасть на фронт. Уклонисты, как правило, получают условно-досрочное увольнение и испытательный срок и искренне верят, что смогут пересидеть этот срок и избежать службы в армии.

Но действительно ли условный срок спасает от призыва на военную службу, рассказала адвокат Виктория Кравченко на своем YouTube-канале.

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По словам правозащитницы, она нередко слышит от мужчин следующее:

"Получу приговор, дадут условно год или два. Пересижу это время, не буду мобилизованным, а там и война закончится".

Однако она спешит огорчить таких лиц, ведь они все равно подлежат мобилизации и могут получить повестку, по которой должны явиться в ТЦК и СП. А если этого не сделают, то условный срок быстро может превратиться в реальный, а дальше — тюрьма.

"Получение приговора суда по ст. 336 Уголовного кодекса Украины за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации не является фактическим избавлением от непопадания на военную службу", — подчеркнула Кравченко.

Согласно закону "О воинской обязанности и службе", судимость, в том числе и условная, освобождает от призыва в мирное время. Однако во время военного положения условно осужденные могут быть мобилизованы в армию.

Она объяснила, что мужчина, осужденный по ст. 336 ККУ и получил приговор в виде условного срока и испытательного срока, должен по вызову прийти в орган пробации, чтобы познакомиться со своим инспектором и зарегистрироваться. Последний должен разъяснить мужчине права и обязанности, ознакомить с порядком и условиями на испытательном сроке. Работник пробации также проводит социально-воспитательную работу.

Если такого мужчину мобилизуют, по прибытии в воинскую часть его документы работником пробации передаются в воинскую часть по месту прохождения воинской службы.

"Уже командир воинской части будет осуществлять надзор за таким мужчиной, как уже военнослужащим", — подчеркнула адвокат.

Виктория Кравченко также отметила, что мобилизация такого осужденного происходит по приказу Министерства обороны Украины №337 "Об утверждении Порядка осуществления командирами (начальниками) воинских частей (учреждений) контроля за поведением военнослужащих, освобожденных от отбывания наказания с испытанием".

 

Когда осужденные исключаются из военного учета

Как сообщает адвокат Марина Бекало, в ст. 37 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", исключению из военного учета подлежат граждане Украины, которые:

  • были ранее приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;
  • направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.

Если мужчина не был приговорен к лишению свободы по совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, и не был направлен для отбывания наказания в учреждение исполнения наказаний, а был осужден и его освободили от отбывания наказания с испытанием (с испытательным сроком), он не подпадает под указанные пункты.

Ранее Новини.LIVE спрашивали у адвоката Игоря Ясько, какие документы дают право на отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы сообщали, как действовать военнообязанным, имеющим отсрочку, если их пытаются мобилизовать.

Также мы рассказывали, что грозит военнообязанному за игнорирование повестки и неявку в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

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