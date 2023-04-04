Членство України в НАТО: Кулеба звернувся до Столтенберга

Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дякує генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу за проведення Комісії Україна-НАТО і знову заявляє, що має намір обговорювати членство України в Альянсі.

Про це повідомляє "Інтерфакс Україна".

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Звернення Кулеби

Кулеба, звертаючись до Столтенберга у вівторок у штаб-квартирі Організації Північноатлантичного договору в Брюсселі, зазначив: "Я хочу подякувати вам за проведення Комісії Україна-НАТО. Це важливо не лише символічно, але це також важливий політичний і практичний формат. Я з нетерпінням очікую нашої дискусії".

Очільник МЗС додав, що прийшов в НАТО, аби прискорити постачання тої зброї, яка була обіцяна Україні. Зокрема артилерійські боєприпаси, броньовані машини піхоти, заголос усе, що Україні потрібно, щоб успіно відбити російську агресію.

"Також я маю намір обговорити, як ви зазначили, стратегічний план для того, щоб гарантувати стійкість підтримки, яку отримує Україна, і, звісно, третє велике питання — це вступ України до НАТО", — додав Кулеба.

Він переконаний, що вступ Фінляндії до Альянсу, який офіційно буде оформлено у вівторок, - це "чіткий меседж, що час настав переглянути всі стратегії та підходи".

"Немає кращого рішення, щоб гарантувати євроатлантичну безпеку загалом, ніж членство, зрештою, членство України в НАТО", — вважає міністр.

Нагадаємо, 1 квітня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив рішення парламенту про ратифікацію протоколу про вступ Фінляндії до НАТО.

Туреччина стала останньою країною-членом Північноатлантичного альянсу, яка затвердила приєднання Фінляндії до НАТО.

Згодом керівник Північноатлантичного альянсу привітав Фінляндію як 31-го члена НАТО та розповів, що прапор цієї країни біля штаб-квартири Альянсу піднімуть вже 4 квітня.

"Це робить Фінляндію безпечнішою, а наш альянс міцнішим. Це буде хороший день для безпеки Фінляндії та Північної Європи", — запевнив Єнс Столтенберг.