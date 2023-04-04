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Членство Украины в НАТО: Кулеба обратился к Столтенбергу

4 апреля 2023 14:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Дмитрий Кулеба
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба благодарит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за проведение Комиссии Украина — НАТО и вновь заявляет, что намерен обсуждать членство Украины в Альянсе.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

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Обращение Кулеби

Кулеба, обращаясь к Столтенбергу во вторник в штаб-квартире Организации Североатлантического договора в Брюсселе, отметил: "Я хочу поблагодарить вас за проведение Комиссии Украина — НАТО. Это важно не только символично, но это также важный политический и практический формат. Я с нетерпением ожидаю нашей дискуссии".

Глава МИД добавил, что пришел в НАТО, чтобы ускорить поставки того оружия, которое было обещано Украине. В частности, артиллерийские боеприпасы, бронированные машины пехоты, общем все, что Украине нужно, чтобы успеть отразить российскую агрессию.

"Также я намерен обсудить, как вы отметили, стратегический план для того, чтобы гарантировать устойчивость поддержки, которую получает Украина, и, конечно, третий большой вопрос — это вступление Украины в НАТО", — добавил Кулеба.

Он убежден, что вступление Финляндии в Альянс, которое официально будет оформлено во вторник, — это "четкий месседж, который пора пересмотреть все стратегии и подходы".

"Нет лучшего решения, чтобы обеспечить евроатлантическую безопасность в целом, чем членство, в конце концов, членство Украины в НАТО", — считает министр.

Напомним, 1 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решение парламента о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО.

Турция стала последней страной-членом Североатлантического альянса, утвердившей присоединение Финляндии к НАТО.

Впоследствии руководитель Североатлантического альянса приветствовал Финляндию как 31-го члена НАТО и рассказал, что флаг этой страны возле штаб-квартиры Альянса поднимут уже 4 апреля.

"Это делает Финляндию более безопасной, а наш альянс крепче. Это будет хороший день для безопасности Финляндии и Северной Европы", — заверил Йенс Столтенберг.

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